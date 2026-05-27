Un socialist la Casa Albă: cum copiază Trump strategiile chinezești și schimbă capitalismul american

În ultimii 30 de ani, China s-a transformat dintr-o țară săracă și înapoiată într-o superputere tehnologică de ultimă generație, de la baterii la inteligență artificială, potrivit Corriere della Sera.

A făcut acest lucru prin combinarea pieței financiare cu integrarea verticală a lanțurilor de aprovizionare și controlul guvernamental strict. Recent, însă, și-a găsit un imitator. Locuiește la Mar-a-Lago și se numește Donald Trump.

Pe măsură ce trec lunile, președintele Statelor Unite experimentează din ce în ce mai mult propriul său model unic de socialism pe Potomac River. Acesta răstoarnă tradițiile partidului său, modifică natura capitalismului american și răstoarnă mecanismele piețelor; procedând astfel, deschide și noi posibile conflicte de interese pentru Trump însuși, care, însă, nu dă semne că ar da înapoi.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, Administrația SUA a anunțat cel mai recent program de investiții, de data aceasta în șase companii de calcul cuantic. Calculul cuantic crește exponențial viteza, puterea și precizia computerelor, promițând noi progrese în medicină, cercetarea farmaceutică, finanțe, sistemele de navigație prin satelit și chiar inteligența artificială. Acum, Departamentul Comerțului a decis să folosească 2 miliarde de dolari din bugetul Chips and Science Act, lansat de Joe Biden în 2022, pentru a cumpăra acțiuni la companii de quantum computing.

Unele dintre ele sunt startup-uri, altele sunt companii listate la bursă. Un exemplu este IBM, care a primit o investiție publică de un miliard de dolari pentru a lansa o filială dedicată exclusiv producției de cipuri cuantice. Un alt exemplu este Global Foundries, un producător de hardware pentru quantum computing, în care guvernul SUA a preluat o participație de 1%, cheltuind 375 de milioane de dolari. Administrația Trump s-a poziționat astfel pe două niveluri ale lanțului de aprovizionare, dar nu s-a oprit aici.

Cu încă 100 de milioane de dolari în capitalul companiei D-Wave Quantum, cu sediul în Palo Alto, aceasta a intrat și în activități de calcul cuantic propriu-zise și a făcut același lucru investind încă 100 de milioane de dolari în Rigetti Computing și o altă companie numită Infleqtion. Administrația este acum implicată în toate aspectele strategice ale quantum computing, de la producția mașinilor, la cipurile de inteligență artificială, până la funcțiile de calcul. Abordarea amintește de cea a giganților chinezi, care, de exemplu, dezvoltă baterii, dar ajung să dețină și minele de litiu necesare pentru a le produce.

Reacția pieței a dezvăluit imediat opiniile investitorilor cu privire la rolul guvernului SUA. În ultimele cinci zile - înainte de ieri - acțiunile IBM au crescut cu 12,8%, Global Foundries cu 21%, în timp ce D-Wave Quantum, Rigetti și Infleqtion au câștigat toate cu 50% sau mai mult.

Este logic, având în vedere precedentul. Acum nouă luni, Administrația Trump a făcut o investiție de 8,9 miliarde de dolari (din nou datorită Chips and Science Act al lui Biden) pentru o participație de 9,9% la Intel, compania istorică de microcipuri din California, care se afla atunci în dificultate.

De atunci, acțiunile Intel au crescut cu aproape 500%, generând un câștig teoretic de aproximativ 50 de miliarde de dolari pentru contribuabilul american. Rețeta lui Trump este simplă: a intervenit pe piață în favoarea filialei sale. Departamentul de Război i-a încredințat comenzi clasificate în valoare de 3,2 miliarde de dolari pentru microcipuri avansate pentru sisteme militare, drone și infrastructură de informații. Casa Albă a presat companiile Big Tech, de la Apple la Tesla, să se aprovizioneze chiar de la Intel. Iar Intel a văzut toate condițiile privind intervenția guvernamentală eliminate. Era previzibil ca investitorii privați să se alinieze și ei pentru a investi în companii publice de quantum computing, deoarece acum se așteaptă ca guvernul să întoarcă industria în favoarea lor.

Ceva similar s-a întâmplat și cu o importantă companie americană de minerale rare, MP Materials. De când guvernul a preluat o participație de 15% în iulie anul trecut, acțiunile au crescut cu 118%. Mai recent, în 2026, administrația a intrat în alte companii strategice de minerale: USA Rare Earth, Vulcan Elements (magneți), Lithium Americas, Trilogy Metals (cupru și cobalt în Alaska) și Korea Zinc.

Obiectivul este același ca cel al Chinei: să asigure autonomia strategică, securitatea națională și concurența cu superputerea sa rivală. Cu riscul de a intra în conflictele de interese obișnuite ale lui Trump: fondul fiului său, Donald Jr., a achiziționat recent o participație la două companii în care guvernul său a investit, Vulcan Elements și PsiQuantum.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA