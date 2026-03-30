Va sfârși Trump ca Johnson și George W. Bush? America, afectată din nou de coșmarul soldaților morți

Perspectiva unei aventuri americane pe teren riscă să submineze unitatea universului MAGA, căruia Donald Trump i-a asigurat cândva că nu va atrage niciodată America în războaie în afara granițelor sale, potrivit Avvenire.

"Statele Unite nu intenționează să rămână mult timp în Iran, unde și-au atins majoritatea obiectivelor, iar operațiunile avansează rapid”, afirmă J.D. Vance, reiterând declarația secretarului de stat Marco Rubio, care asigură: „Războiul din Iran se va termina în săptămâni, nu în luni. Statele Unite sunt capabile să își atingă obiectivele fără a trimite trupe terestre: doar trimiterea a două contingente de pușcași marini și trupe aeropurtate în regiune (cinci mii de oameni în total, ed.) oferă președintelui cea mai largă gamă de opțiuni și oportunități”.

Și în timp ce șiiții houthi, care controlează o mare parte din Yemen, intră pentru prima dată în conflictul din Orientul Mijlociu, declarând că au „degetul pe trăgaci” și sunt pregătiți pentru o „intervenție militară directă”, un atac asupra unei baze din Arabia Saudită a dus la rănirea a 15 soldați americani, cinci dintre care sunt în stare gravă. O veste care are o reverberație sumbră de cealaltă parte a Atlanticului. Pentru că, în ciuda optimismului lui Rubio și Vance, prima lună a războiului raportează 20.000 de ținte atinse, 60 de miliarde de dolari deja cheltuiți în doar treizeci de zile și nicio certitudine cu privire la viitor. Cu excepția uneia.

Donald Trump se află acum în fața celui mai insidios adversar al oricărei președinții americane: "body-bag effect”, („efectul sacului pentru cadavru”), momentul în care cei uciși pe câmpul de luptă încep să se întoarcă acasă în saci negri, iar opinia publică își dă seama că tinerii americani mor în războaiele îndepărtate ale Casei Albe. S-a întâmplat în Vietnam, în Afganistan, în Irak și riscă să se întâmple acum din nou. Și odată cu repatrierea „sacilor negrii”, se declanșează inexorabil sfârșitul sprijinului popular. Statisticile ne vin în ajutor.

Imaginile din Vietnam transmise la televizor în 1969 au arătat pentru prima dată cruzimea războiului și grămezile nesfârșite de tineri pușcași marini și forțe speciale încărcați în elicoptere, așteptând să fie aduși acasă. Și, în timp ce la începutul anilor 1960 intervenția se bucura de un sprijin relativ larg, pe măsură ce numărul victimelor creștea - numărul final al morților ajungând la 58.000 - încrederea în Casa Albă a început să se prăbușească.

Walter Cronkite, pe atunci un prezentator CBS foarte urmărit în timpul victoriei ofensivei Vietcong Tet, a pus faimosul diagnostic: „Acest război”, a proclamat el în fața milioanelor de ascultători, „nu poate fi câștigat”. O declarație care l-a determinat pe președintele Lyndon B. Johnson să spună: „Dacă l-am pierdut pe Cronkite, am pierdut America”. Johnson nu a candidat pentru realegere.

A fost nevoie de Richard Nixon și Henry Kissinger pentru a pune capăt conflictului în care superputerea americană se prăbușise. Blestemul efectului sacilor negrii s-a repetat în Afganistan în 2001 și în Irak în 2003. La începutul Operațiunii Enduring Freedom, lansată de George W. Bush în urma atacului Al-Qaeda asupra Turnurilor Gemene, consensul opiniei publice se situa chiar și la 90%, iar același lucru a fost valabil și pentru intervenția din Irak care a răsturnat regimul lui Saddam Hussein.

Numai că după zece ani de prezență în Afganistan (și repatrierea constantă a victimelor americane), consesnul popular scăzuse la 17%, în timp ce sprijinul pentru războiul din Irak (ani de zile fiind interzisă fotografierea sicrielor acoperite cu steaguri care se întorceau în bazele militare) scăzuse la 41%.

Alegerile de la jumătatea mandatului sunt la orizont, în noiembrie. Și nimeni nu a câștigat vreodată în Congres pe fundalul întoarcerii în țară a cadavrelor tinerilor soldați transportați în saci negri.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA