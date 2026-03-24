Vance către Netanyahu: Opriți violența coloniștilor

Președintele american evocă un "plan în 15 puncte care începe cu renunțarea la armele nucleare" și reaprinde speranțele pentru un sfârșit iminent al conflictului, afirmând că "Iranul nu mai reprezintă o amenințare".

Teheranul insistă: "Poziția noastră rămâne neschimbată". Se lucrează la o întâlnire între vicepreședintele american Vance și oficiali iranieni.

Administrația americană este din ce în ce mai iritată de escaladarea violenței coloniștilor împotriva palestinienilor din Cisiordania, iar vicepreședintele J.D. Vance a intervenit în această problemă, a dezvăluit Israel Hayom, preluat de La Repubblica.

Potrivit portalului, mai multe mesaje au fost trimise de la Washington guvernului israelian în ultima săptămână. Vance l-a sunat personal pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu, iar potrivit publicației israeliene, tonul s-a încins în timpul convorbirii. SUA nu cred în versiunea israeliană conform căreia armata și poliția aplică eficient legea și nici că incidentele sunt întotdeauna provocate de agitatori de stânga. Nu este normal ca o armată care reușește să lovească o țintă cu o rachetă de la o fereastră, să nu poată opri coloniștii înarmați, explică. Vance i-ar fi cerut ministrului Apărării, Israel Katz, să intervină în forță și să instruiască armata să-i aresteze pe cei mai violenți.

Casa Albă a descris situația privind negocierile de pace pentru a pune capăt conflictului iranian ca fiind "fluidă", după ce președintele Donald Trump a vorbit despre progrese "semnificative" și "un acord asupra aproape tuturor punctelor principale", iar speculațiile despre Islamabad ca loc de desfășurare a negocierilor directe au apărut săptămâna aceasta.

"Discuții diplomatice delicate sunt în curs, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei", a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt pentru BBC. "Situația este fluidă, iar speculațiile despre posibile întâlniri nu ar trebui considerate definitive, până când nu vor fi anunțate oficial de Casa Albă".

Totodată, Iranul susține că atacurile americano-israeliene au vizat luni instalații energetice din provincia iraniană Isfahan și orașul Khorramshahr, din sud-vestul țării, "la doar câteva ore" după ce Trump a anunțat o amânare cu cinci zile a atacurilor energetice, a relatat presa iraniană, citată de Anadolu. În Isfahan, o clădire a administrației gazelor naturale și o stație de reducere a presiunii gazelor au fost lovite, potrivit agenției de știri Fars. În Khorramshahr, a fost vizată o conductă de gaze aparținând unei centrale electrice. Nu au fost raportate victime.

"Nu putem ignora faptul că, pentru prima dată în istorie, Statele Unite au declanșat un război în Orientul Mijlociu, în vecinătatea noastră, fără a oferi nicio informație prealabilă aliaților săi europeni sau NATO. Și, de fapt, continuă această acțiune indiferent de repercusiunile asupra economiei globale, a economiei europene și a securității noastre", a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la SciencesPo School of International Affairs. "Plătim consecințele; suferim un șoc economic puternic cauzat de acest război", a adăugat Costa.

Aliații SUA din Golful Persic se apropie din ce în ce mai mult de alăturarea în lupta împotriva Iranului, înăsprindu-și pozițiile în urma atacurilor continue care le-au devastat economiile și amenință să ofere Teheranului o influență pe termen lung asupra Strâmtorii Ormuz, potrivit "Wall Street Journal". Nu merg încă atât de departe încât să-și desfășoare deschis forțele militare în conflict, un prag pe care conducătorii Golfului sperau să nu-l depășească, deși presiunea crește pe măsură ce Iranul amenință să exercite o influență mai mare asupra regiunii bogate în resurse energetice.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA