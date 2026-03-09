Aprovizionarea cu energie a Ungariei era deja amenințată de chestiunea conductei Drujba.

"Explozia petrolului. Blocada petrolieră ucraineană și situația din Orientul Mijlociu au dus la aceasta. Pentru noi, securitatea energetică a Ungariei este pe primul loc. Am convocat consiliile de apărare și securitate energetică", a scris Viktor Orbán pe pagina sa de Facebook luni dimineață, promițând în curând mai multe detalii. Premierul a scris, probabil, despre explozia petrolului, deoarece, după atacurile din Orientul Mijlociu din weekend, prețul țițeiului a crescut din nou luni. Între timp, prețul a mai scăzut marți dimineață.

Mai mult, problema conductei Drujba a amenințat deja aprovizionarea cu energie a Ungariei. De menționat că săptămâna trecută președintele ucrainean a lansat o amenințare dură la adresa lui Viktor Orbán, în timp ce premierul a promis eliminarea blocadei petroliere.

Partidul Tisza a votat la Bruxelles de fiecare dată în favoarea eliminării energiei ieftine din Rusia. Europarlamentarul partidului Eszter Lakos a susținut interdicția importurilor de energie din Rusia în cadrul Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) a Parlamentului European (PE) încă de pe 30 septembrie 2024.

Comisia de specialitate subliniază în mod special la punctul 13 al rezoluției PE privind conferința COP29 referitoare la schimbările climatice, că importurile UE de combustibili fosili din Rusia, inclusiv gaze naturale, trebuie eliminate urgent.

Procesul-verbal este o dovadă a faptului că președintele partidului, Péter Magyar, și fracțiunea Partidului Tisza au susținut, pe 14 noiembrie 2024, interdicția importurilor de energie din Rusia. Rezoluția Conferinței ONU privind schimbările climatice din 2024 de la Baku (COP29) a fost susținută de toți europarlamentarii Partidului Tisza, punctul 26 al acesteia menționând în mod special că "trebuie încetate urgent importurile de combustibili fosili rusești, astfel și importul gazelor natulare".

Mai mult de un an mai târziu, în februarie 2025, Eszter Lakos a votat din nou în favoarea interzicerii importurilor de energie din Rusia. Punctul 3 din Secțiunea a III-a a îndrumărilor bugetare pentru 2026, dezbătute la acea vreme, "solicită încetarea urgentă a dependenței UE de importurile de Rusia". În iunie 2025, Eszter Lakos a votat în comisia ITRE pentru Foaia de parcurs RePowerEU, care vizează eliminarea importurilor de energie din Rusia.

Rezoluția Parlamentului European din 19 iunie 2025 despre Acordul privind industria curată subliniază la punctul 11 ​​că "sunt necesare parteneriate energetice diversificate și fiabile, în conformitate cu securitatea, interesele Uniunii Europene și foaia de parcurs RePowerEU".

În aceeași zi, 5 eurodeputați din Partidul Tisza au votat în plen pentru foaia de parcurs RePowerEU, care la punctul 11 subliniază, de asemenea, importanța unor parteneriate diversificate și fiabile. Partidul Tisza a adoptat ultima dată pe 25 februarie 2026 o poziție cu privire la interdicția importurilor de energie din Rusia, subliniind necesitatea eliminării treptate a tuturor importurilor de energie rămase din Rusia cât mai curând posibil, ceea ce potrivit Guvernului ungar este contrar intereselor Ungariei, deoarece ar cauza probleme de aprovizionare și ar crește prețurile.

