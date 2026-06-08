Xi Jinping a promis sprijin neclintit pentru Kim Jong Un în timpul unei rare vizite la Phenian

China nu se va abate de la angajamentul său de a proteja interesele comune cu Coreea de Nord și nu își va diminua sprijinul pentru liderul nord-coreean, Kim Jong Un, i-a transmis luni președintele chinez, Xi Jinping.

În cadrul unui summit rar desfășurat la Phenian, cele două state vecine au stabilit că ar trebui să își consolideze legăturile strategice și să își protejeze ferm suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare. Așa i-a spus Xi lui Kim, potrivit unui rezumat oficial chinez al întâlnirii, în contextul în care Beijingul încearcă să apropie și mai mult Phenianul.

Vizita de două zile a lui Xi, prima efectuată în ultimii șapte ani în statul vecin izolat, are loc într-un moment în care economia nord-coreeană, întărită de extinderea relațiilor comerciale și militare cu Rusia, ar putea spori încrederea lui Kim în cadrul negocierilor.

„Sunt profund încântat și simt, de asemenea, un sentiment special de apropiere”, i-a spus Xi lui Kim în timpul primei sale deplasări externe din acest an. Indiferent de schimbările din situația internațională, Xi i-a reafirmat lui Kim că Beijingul va continua să acorde o importanță deosebită prieteniei tradiționale cu Coreea de Nord, potrivit rezumatului oficial.

„Sprijinul ferm pentru conducerea de către tovarășul secretar general Kim Jong Un a cauzei socialiste din RPDC nu se va schimba, iar hotărârea fermă de a proteja interesele comune și un mediu strategic favorabil (...) nu se va schimba”, a adăugat Xi.

Acesta s-a referit la denumirea oficială a Coreei de Nord, Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC). Liderul chinez a fost întâmpinat pe covorul roșu de Kim și de soția acestuia, Ri Sol Ju, alături de o gardă de onoare, în timp ce mai mulți copii i-au oferit buchete de flori, potrivit imaginilor difuzate de presa de stat chineză. În Piața Kim Il Sung din capitală, locul unde sunt organizate paradele militare și marile festivități de stat, a fost trasă o salvă de 21 de tunuri, în timp ce spectatorii, aflați sub portrete uriașe ale celor doi lideri, scandau sloganuri și lansau baloane, a relatat agenția de presă chineză Xinhua.

Relațiile bilaterale se află într-un „nou punct de plecare istoric”, declarase anterior Xi, îndemnând la intensificarea schimburilor în domenii precum diplomația, aplicarea legii, armata, agricultura, comerțul, tehnologia și construcțiile. În timpul unui banchet oferit luni seară de Kim pentru cuplul prezidențial chinez, Xi a afirmat, potrivit presei de stat chineze, că în cadrul discuțiilor a fost atins un „consens important”.

Surse: REUTERS/RADOR RADIO ROMÂNIA