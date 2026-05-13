Xi Jinping îl avertizează pe Trump că neînțelegerile privind Taiwanul ar putea duce la un conflict

Xi Jinping, președintele Chinei, l-a avertizat joi pe președintele Donald Trump că cele două țări s-ar putea confrunta din cauza Taiwanului, dacă problema nu este gestionată corespunzător.

Avertismentul este neobișnuit de dur și contrastează cu laudele liderului american la adresa omologului său chinez, scrie Associated Press.

Schimbul de replici de la un summit mult așteptat de la Beijing a subliniat cât de departe sunt pozițiile lui Trump și Xi în privința unor chestiuni spinoase, inclusiv războiul din Iran, disputele comerciale și relațiile Washingtonului cu Taiwanul, care este autoguvernat, dar pe care China îl revendică ca parte a teritoriului său.

De asemenea, s-a sugerat că vizita de trei zile a lui Trump în China va fi probabil mai lungă, axată pe fast și simbolism, decât pe progrese substanțiale în plan politic sau economic.

Cei doi s-au întâlnit timp de aproximativ două ore cu ușile închise în Marea Sală a Poporului, după o ceremonie de bun venit elaborată, cu tunuri, o fanfară care a interpretat „The Star-Spangled Banner” și imnul național al Chinei, și sute de școlari aplaudând și fluturând flori și steaguri americane și chineze.

"Chestiunea Taiwanului este cea mai importantă problemă din relațiile China-SUA", i-a spus Xi lui Trump, potrivit unei postări pe X a purtătoarei de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Mao Ning.

"Dacă va fi gestionată corespunzător, relația bilaterală se va bucura de o stabilitate generală. Altfel, cele două țări vor avea ciocniri și chiar conflicte, punând întreaga relație în mare pericol”, a scris ea.

Înainte de începerea întâlnirii, în care Trump i-a spus lui Xi: "Ești un lider grozav. Uneori, oamenilor nu le place că spun asta, dar o spun oricum, pentru că este adevărat.”



"Este o onoare să fiu prietenul tău”, a spus Trump înainte de a promite că "relația dintre China și SUA va fi mai bună ca niciodată”.



Xi a fost mult mai clar în discursul său de deschidere, exprimându-și speranța că SUA și China ar putea evita conflictul și întrebând "dacă cele două țări pot depăși «Capcana lui Tucidide» și pot crea un nou model pentru relațiile dintre marile puteri”.

Acesta este un termen popular în studiile de politică externă, care se referă la ideea că atunci când o putere în ascensiune amenință să o înlocuiască pe una deja existentă, rezultatul este adesea războiul. Xi folosește termenul de ani de zile.

Xi a adoptat un ton mai conciliant atunci când a descris relația generală. "Cooperarea aduce beneficii ambelor părți, în timp ce confruntarea le dăunează ambelor”, a spus el. "Cele două țări ar trebui să fie partenere, mai degrabă decât rivale".

La banchetul de stat, liderul chinez a remarcat că el și Trump au menținut relațiile SUA-China "în general stabile" într-o lume turbulentă.

Trump a anunțat, de asemenea, că Xi va efectua o vizită la Casa Albă pe 24 septembrie - o dată care nu fusese anunțată anterior.

Tonul pozitiv s-a reflectat și în evaluarea Casei Albe a întâlnirilor anterioare, în care se menționa că ambii lideri au abordat modalități de consolidare a cooperării economice, inclusiv extinderea accesului la piață pentru întreprinderile americane din China și creșterea investițiilor chineze în industriile americane.

Comunicatul de la Casa Albă nu a menționat direct Taiwanul, dar, în legătură cu Iranul, a precizat că ambele părți au convenit că Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă crucială pentru petrol și gaze naturale, trebuie să rămână deschisă. Închiderea strâmtorii a blocat petrolierele și a cauzat o creștere bruscă a prețurilor la energie, amenințând creșterea economică globală.

Războiul domină agenda internă a lui Trump și alimentează temerile cu privire la perspectiva unei economii americane slăbite, pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie - când republicanii speră să mențină controlul asupra Congresului.

China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian, iar secretarul de stat american Marco Rubio a declarat într-un interviu acordat Fox News că Trump va pleda pentru ca Beijingul să își exercite influența asupra Iranului, menționând că oficialii administrației vor sublinia că "economiile se topesc din cauza acestei crize”, ceea ce înseamnă că oamenii "cumpără mai puține produse chinezești".

Chestiunea Taiwanului

Avertismentul lui Xi cu privire la Taiwan reflectă nemulțumirea Chinei față de planul SUA de a vinde arme insulei. Administrația Trump a aprobat un pachet de 11 miliarde de dolari pentru arme pentru Taiwan, dar încă nu a început să îl pună în aplicare.

SUA au un angajament de lungă durată pentru a ajuta insula să se apere în cazul unui atac, dar Trump a arătat o ambivalență mai mare față de Taiwan, alimentând speculațiile cu privire la posibilitatea ca președintele să reducă sprijinul american.

Taiwan a declarat după întâlnirea Xi-Trump că este recunoscător pentru "sprijinul pe termen lung” al Washingtonului.



Victorii comerciale

Trump speră să obțină un angajament din partea Chinei de a cumpăra soia, carne de vită și aeronave din SUA. Oficialii administrației Trump doresc, de asemenea, să lucreze la înființarea unui Consiliu de Comerț cu China pentru a aborda diferențele comerciale dintre cele două țări.

