Xi și Putin încheie discuțiile la Beijing fără detalii finale despre conducta de gaze

După ce l-a primit pe Trump săptămâna trecută cu mult fast și ceremonie, Xi Jinping l-a întâmpinat pe Putin într-un mod similar, cu gardă de onoare și o salvă de foc la Marea Sală a Poporului.

Liderul chinez l-a întâmpinat pe Putin într-un mod similar, cu o gardă de onoare și salvă de tun la Marea Sală a Poporului, în timp ce copiii fluturau steaguri chinezești și rusești.

Kremlinul a declarat că este important să se analizeze conținutul celor două vizite, mai degrabă decât aspectele ceremoniale, adăugând că nu totul este vizibil la suprafață.

Trump a părăsit China vineri fără progrese majore în domeniul comerțului sau ajutor tangibil din partea Beijingului pentru a pune capăt războiului din Iran, în ciuda celor două zile petrecute laudându-și gazda. Nu a existat nicio declarație comună China-SUA.

După discuțiile Putin-Xi, există o declarație comună de 9.935 de cuvinte, care a abordat securitatea nucleară, Taiwanul și chiar tigrii Amur, panda uriași și maimuțele aurii cu nas scurt.

Au fost semnate alte 20 de documente, de la norme sanitare până la energia nucleară.

Cu toate acestea, nu au fost anunțate acorduri majore între Rusia și China.

În declarația comună Rusia-China se spune că lumea este în pericol de revenire la „legea junglei”, relatează Reuters.

Xi a folosit și această expresie în discursurile sale.

„Lumea de astăzi este departe de a fi pașnică, unilateralismul și hegemonismul prezentând pericole profunde”, a spus el.

„Lumea se confruntă cu riscul de a regresa la legea junglei".

Declarația critică în mod explicit Statele Unite pentru planul scutului antirachetă Golden Dome al lui Trump și pentru expirarea unui tratat de control al armelor nucleare.

„Părțile consideră că proiectul american «Golden Dome», care își propune să construiască un sistem de apărare antirachetă nelimitat, pe mai multe niveluri, multi-sfere și global pentru a distruge toate tipurile de rachete ...reprezintă o amenințare evidentă la adresa stabilității strategice”.

„Aceste planuri contrazic complet principiul cheie al menținerii stabilității strategice, care necesită interconectarea armelor strategice ofensive și defensive.”

Cele două țări au declarat, de asemenea, că regretă „politica iresponsabilă” a Statelor Unite care a permis ca noul tratat de control al armelor START să expire fără un înlocuitor la începutul acestui an.

Semnat în 2010, Noul START a stabilit limite pentru armele nucleare strategice. Acesta a fost prelungit în 2021 și nu poate fi prelungit din nou.

Dacă Moscova și Washingtonul vor înceta să respecte limitele reciproce privind arsenalele lor nucleare cu rază lungă de acțiune, acest lucru va marca sfârșitul a peste o jumătate de secol de constrângeri asupra acestor arme.

Putin a declarat că Rusia este pregătită pentru cooperare cu partenerii, inclusiv cu Statele Unite. El a spus că a discutat acest lucru cu Xi.

