Zvonuri și dubii în jurul loviturii de stat a lui Șoigu, omul lui Putin care rămâne în umbră

Unele nume sunt ca niște iubiri care pleacă și apoi revin. Serghei Șoigu, de exemplu. Nu se mai vorbise de el de câțiva ani, încă de când fusese discret înlăturat din funcția de ministru al Apărării și, prin urmare, de la conducerea războiului.

Teoria conform căreia a fost o mișcare salvatoare, pentru a evita să fie implicat în vâltoarea scandalului achizițiilor militare, a fost susținută de o serie de fotografii care nu au lăsat nicio îndoială cu privire la prietenia sa cu Vladimir Putin, scrie Corriere della Sera.

Împreună, la pieptul gol, în vara anului 2017, în timpul unei excursii de pescuit și vânătoare cu rată mare de alcool, iar apoi președintele însuși a fost cavaler de onoare la nunta fiicei sale celei mari, Xenia. Toate aceste indicii i-au determinat pe experți să-l considere unul dintre puținii membri ai clanului de la putere care nu provin din Sankt Petersburg.În Rusia paranoică de astăzi, legăturile personale nu contează prea mult.

Dar vestea răspândită de un serviciu de informații european nespecificat, privind un complot de lovitură de stat militară condusă de fostul ministru, a stârnit perplexități. Șoigu a trăit, fără îndoială, mai multe vieți.La 71 de ani, este membrul cel mai longeviv din guvernul rus. S-a născut în regiunea autonomă Tuva, în cele mai îndepărtate colțuri ale Siberiei, deși și-a petrecut copilăria și adolescența în Ucraina, patria mamei sale. Potrivit fiicei sale, Șoigu urmează tradiția șamanică a tatălui său, tipică acelor locuri îndepărtate. Și într-o perioadă de naționalism extrem, acest lucru i-a creat mai mult de o problemă. Într-atât încât, în 2023, în timp ce Evgheni Prigojin îl amenința zilnic, a trebuit să se supună unui nou botez ortodox pentru a risipi orice îndoieli.

Din 1991 până în 2012, a fost ministru pentru Situații de Urgență, echivalentul agenției italiene de Protecție Civilă. Inițial susținător al lui Boris Elțin, a devenit ulterior fondator al Rusiei Unite, partidul lui Putin. A câștigat afecțiunea rușilor vizitând întotdeauna personal locurile dezastrelor naturale majore și ale atacurilor. Din acest motiv, președintele l-a numit ministru al Apărării, înlocuindu-l pe Anatoli Serdiukov, care fusese și el demis în urma scandalurilor de corupție.

Începând din 2013, a dominat timp de un deceniu clasamentul celor mai populari miniștri ai guvernului. A numit în minister mai mulți dintre oficialii săi de la Protecția Civilă: clanul său personal, ca toate figurile puternice din Rusia. Marșul lui Prigojin și al Brigăzii Wagner asupra Moscovei l-a slăbit. Clopotul său a sunat odată cu scandalul de luare de mită militară. Au urmat zeci de arestări, inclusiv cea a lui Ruslan Țsalikov, mâna sa dreaptă din 1994.

Dar nu este un exil chiar rău. Secretar al Consiliului de Securitate, unul dintre cele mai importante organisme din nomenclatura rusă. Putin i-a încredințat fiicei sale Xenia gestionarea unui fond de opt miliarde de euro pentru extracția de pământuri rare. De asemenea, Șoigu păstrează cheile Societății Geografice Ruse, considerată pușculița președintelui. Șoigu este un civil, iar rareori a existat o lovitură de stat efectuată de armată în numele unui străin. În plus, epurările care au urmat scandalului de luare de mită i-au distrus complet cercul apropiat.

Orice este posibil în Rusia de astăzi, unde nemulțumirea clasei conducătoare față de un război prelungit poate crea instabilitate. Dar este puțin probabil ca Șoigu, slăbit astăzi, să aibă autoritatea de a convinge comandanții supremi să-l urmeze pe o cale periculoasă. Pentru că toată lumea își amintește încă de soarta rebelului Prigojin, care a murit în mod misterios într-un accident de avion alături de oamenii săi fideli, în august 2023.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA