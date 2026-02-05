Cum funcționează inteligența artificială franceză împotriva dezinformării

Dezvoltată de un ONG francez, Vera este o inteligență artificială dedicată verificării faptelor. Valoarea sa adăugată? Își generează răspunsurile din surse și media verificate, scrie France 24.

Pentru a compensa limitele inteligenței artificiale, un ONG francez, LaReponse.tech, a lansat, în noiembrie 2024, Vera, un chatbot bazat pe inteligență artificială dedicat verificării faptelor. ONG-ul raportează că a primit peste 500.000 de întrebări de la utilizatorii de internet de la lansarea sa în Franța și în țările din Africa de Vest.

ONG-ul a implementat aplicația în Coasta de Fildeș și Guineea pentru alegerile prezidențiale care urmau să aibă loc în aceste țări în octombrie și decembrie 2025. Vera se așteaptă să primească între 60.000 și 140.000 de întrebări în luna martie, luna alegerilor municipale din Franța.

Un chatbot de verificare a faptelor

Proiectul Vera a luat naștere în urma alegerilor legislative franceze din 2024, un vot marcat de "un val masiv de dezinformare", potrivit lui Florian Gauthier, cofondatorul Verei. El descrie dificultățile pe care le-a întâmpinat în accesarea informațiilor fiabile: "Ne-am dat seama că era extrem de dificil să verificăm faptele cu instrumente tradiționale, cum ar fi inteligența artificială de uz general: toate studiile arată că acestea pot fi contaminate de surse nesigure".

Am simțit nevoia unui instrument care să ne permită să verificăm informațiile instantaneu, dar numai din surse de încredere – adică surse care respectă un anumit număr de standarde de imparțialitate, profesionalism al echipelor jurnalistice și neutralitate.

Principiul de funcționare al Vera este simplu. Accesibilă gratuit, aplicația este o inteligență artificială care vă permite să verificați faptele adresându-i o întrebare prin WhatsApp, Instagram sau printr-un apel telefonic.

Pentru a accesa serviciul pe WhatsApp, salvați pur și simplu numărul 09 74 99 12 95 în contacte, apoi adresați întrebarea prin intermediul aplicației de mesagerie.

Răspunsuri din surse verificate

Când i se pune o întrebare, Vera generează răspunsuri din surse verificate. "Vera înțelege întrebările tale și caută în timp real răspunsul său într-o bază de date cu 500 de surse diferite de informații. Dacă găsește informațiile, va sintetiza răspunsul", explică Florian Gauthier. În răspunsul său, inteligența artificială direcționează utilizatorul către articole de verificare a faptelor sau către instituții media de renume.

Dar, spre deosebire de ceea ce se poate întâmpla cu inteligența artificială tradițională, Vera nu încearcă să inventeze fapte atunci când nu poate găsi un răspuns.

"Dacă Vera nu poate găsi informații fiabile pentru a răspunde la întrebare, va spune pur și simplu: 'Nu am putut găsi informații fiabile pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră'. De aceea, aproape niciodată nu avem halucinații cu Vera, pentru că nu inventează fapte; nu încearcă să răspundă la o întrebare atunci când nu are o sursă fiabilă", explică cofondatorul ei.

Dacă, de exemplu, Vera este întrebată dacă alegerile prezidențiale americane din 2020 au fost trucate - o acuzație falsă reiterată la începutul acestui an de Donald Trump - aplicația răspunde că aceste acuzații de fraudă "nu au fost dovedite".

Pentru a-și justifica răspunsul, IA indică faptul că Agenția pentru Securitatea Cibernetică și Infrastructură (CISA), o agenție guvernamentală americană responsabilă de protejarea infrastructurii IT a Statelor Unite, a declarat că alegerile din 2020 au fost "una dintre cele mai sigure din istoria Americii". În cele din urmă, Vera oferă un link către un articol de verificare a faptelor de la AFP Factuel, serviciul de verificare a faptelor al AFP, ca sursă a răspunsului său.

Cu toate acestea, aplicația nu permite în prezent verificarea deepfake-urilor, cum ar fi imaginile sau videoclipurile generate de inteligența artificială.

Mass-media verificate și organisme de fact-checking ca sursă

Vera afirmă că își bazează răspunsurile pe un corpus de peste 500 de surse verificate. "Printre acestea se numără organisme de fact-checking care respectă standardele europene și internaționale de imparțialitate, neutralitate și rigoare, cum ar fi cele ale European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) la nivel european și ale 'International Fact-Checking Network (IFCN) la nivel internațional'", subliniază Florian Gauthier.

Aplicația se bazează, de asemenea, pe o listă de instituții media întocmită de "Courrier International" și bazată pe Journalism Trust Initiative (JTI), "un standard pentru evaluarea fiabilității și calității surselor media", explică cofondatorul Vera.În cele din urmă, Vera garantează anonimatul întrebărilor. "Aplicația nu stochează nicio informație personală", subliniază Florent Gauthier.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA