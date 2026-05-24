LIVE Rapid Response - Summitul European pentru Consolidarea Rezilienței la Dezinformare

Primul summit organizat în scopul combaterii dezinformării, sub înaltul patronaj al Președinției României.

Andreea Leonte, despre raportul care analizează 25 de mii de postări din mediul online

Dacă un român deschide TikTok are șanse sub 4% să întâlnească o informație oficială. Un număr limitat de conturi reprezintă vectorii care răspândesc cel mai des dezinformarea.

Raportul face analiză și pe influenceri, precum și pe surse oficiale: media, autorități, primari.

Anvergura fenomentului: unul din din șase influeceri și unu din opt surse oficiale răspândesc dezinformare.

Integrarea între rețele sociale diferite reușește să legitimeze acele narațiuni. Care se întorc apoi în dezbatere în spațiul public. Iar sursele oficiale și autoritățile, guvern, parlament, primării, alte autorități, reușesc să legitimeze.

Dacă un român deschide TikTok are șanse sub 4% să întâlnească o informație oficială.

De câte ori autoritățile aleg să comunice, nivelul lor mediu de engagement e mult mai mare decât al dezinformatorilor.

Avem nevoie de mai multe entități oficiale, care să intre pe rețelele sociale pe care românii își petrec timpul.

Românii - 65 minute pe TikTok și 25 de minute pe Facebook.



20% din dezinformări sunt coordonate

Dacă ne uităm la cele mai performante postări, 20% - atacuri coordonate. Pentru că dacă nu ar fi orchestrare, dacă nu ar avea mesaje clonate - nu s-ar baza pe o succesiune de rețele - o tehnologie - nu doar ceea ce se întâmplă în timp real.



Cum funcționează de obicei? Apare o informație injectată în sistem. Alege să fie legitimată de surse oficiale, ajunge în presa de mainstream.

Costul pentru partea economică.

Nu doar democrația noastră, ci și companiile. Tehnologiile digitale pe care le folosim reușesc să izoleze orice tip de entitate publică sau privată. Dacă ne uităm la numărul de engagement, cu privire la numărul de engagement cu privire la companiile private (manipulări cu privire la extracția resurselor, gazul, petrolul sunt folosite în alte scopuri) - cele mai mari.



Deși pare că vorbim de zeci de mii de postări, toate postările analizate se pot subsuma în șapte categorii.

Anti-occidentalism și suverantate

România, colonie

Identitatea noastră creștină - amenințată

Războiul din Ucraina

Conspiraționism și conspirații de toate tipurile

Împotriva apartenenței noastre la UE

Criza fiscală și falimentul orchestrat.

Dacă înțelegem care sunt narativele majore, munca noastră nu este atât de complicată.

Cele mai vehemente registre - control și frică.

Dacă ne uităm pe ce se întâmplă pe TikTok Tok - doar 10 conturi produc 60% din toată dezinformarea. 89% din toată dezinformarea - sunt generate de 20 de conturi.

Studiul nostru nu numește conturile explicit, întrucât acestea se schimbă permanent. Pot fi vedete de televiziune, surse pro-Kremlin. Trebuie să le identificăm și să putem răspunde atacurilor lor.



Primul pas: să combatem dezinformările atunci când apar. Nu doar ambiția de a contrazice. Să comunicăm din propriul nostru punct de vedere. Narativul care domină. Să asocieze demersurile rusești cu demersurile de colonizare.

Pasul doi: România imună are două seturi mari de strategie, pe care le vom duce mai departe.



Nicușor Dan, președintele României: "trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în instituțiile publice"

Ce a spus președintele Dan:

E important ca în acest demers să avem împreună instituțiile statului, societate civilă, mediul privat. Testul pentru noi este să vedem dacă reușim în timp să coalizăm aceste energii.

Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, de etică, este o chestiune de prosperitate. Există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitate. Atacă exact acolo, la nivelul de încredere reciprocă.

Dezinformarea se bazează pe tehnologie, e coordonată, se bazează pe multiple planuri. Răspunsul trebuie să fie coordonat. Nu e vorba doar de politică în sensul restrâns. Avem dezinformare în zona medicală - costă resurse și vieți. Avem dezinformare în economic, a siguranței femeilor, victime ale abuzului - unele dintre ele refuză să poarte brățara electronică - din diferite speculații.

Ce este dezinformarea în raport cu democrația? Democrația - oameni care încearcă să se influențeze unii pe alții pentru ca împreună să decidă modalitățile cele mai eficiente.

Dezinformarea - să dezechilibreze ierahia de argumente în mod artifical, să introduci elemente factual false. Promovându-le ataci democrația înseși.

Să ne uităm la acele mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori și de acțiuni legitime pe care societatea o produce pentru ea însăși.

George Leca, fondator România imună

Actorii FIMI (Foreign Information Manipulation Interference) - trebuie să investească masiv în România pentru a găsi segmente vulnerabile. Noi nu trebuie să facem asta. Fiecare persoană imună. Va fi mult mai scump pentru cine vrea să dezinformeze. Costurile manipulării vor fi tot mai mari.

Noi putem să investim înainte de crize - proactiv - prin educație media, imunizare cognitivă, răspuns rapid.

Într-o societate rezilientă, manipularea devine din ce în ce mai scumpă.

Nu putem singuri: societatea - mediul politic - mediul privat. Trebuie colaborare. O să sprijinim orice organizație care e dispusă să acționeze. Nu o să ne oprim și nu o să așteptăm pe nimeni să recupereze decalajul. Nu putem aștepta ca statul să acționeze singur pentru combaerea dezinformării.

Summitul România imună nu e doar un eveniment, facem publică lansarea unui demers car e deja operațional. Avem rezultate, începutul unei civice permanente, reziliență în societate, nu doar în online, ci și în comunități și oriunde în sară 55% spun că sunt dezinformați. 27% au încredere în România.

Are cele mai mari rate penetrare TikTok, 47%. Germania 15%. Românii au început să nu mai caute pe motoare de căutare, ci să ceară direct modelelor AI. Mari trusturi media - parteneriate. 75% dintre informațiile AI vin de la aceleași surse. Mediul în care funcționează. România imună - parapolitică., Nu suntem un club de șah, suntem independenți de partidele politice, de control ideologic. Nu suntem aici să servim un guvern, o agendă politică. Societatea aș a whole, România. Demersul proactiv, i-aș spune chiar ofensiv. E timpul să nu mai fim reactivi ca societate. E bazat pe date, e susținut de înaltă tehnologică. Inteferențele externe au devenit peramenente. Adevărul instrumentalizată ca o armă. Caracteristici permanente ale mediului politic. Reziliență trebuie să devină permanentă. Caracterul etic - board internațional de strategie și etică.

...



