Aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române - la un exercițiu de realimentare în aer în Polonia

Aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au desfășurat o misiune de instruire în cadrul unui exercițiu de tip Flexible Deterrence Options (FDO), în spațiul aerian al Poloniei.

Exercițiul a avut ca obiectiv principal standardizarea și perfecționarea procedurilor de intervenție împotriva dronelor.

În cadrul acestui exercițiu, aeronavele F-16 Fighting Falcon românești din detașamentul Carpathian Vipers au executat manevre de realimentare în aer, fiind sprijinite de un avion cisternă francez.

Potrivit Ministerului Apărării, activitatea s-a desfășurat în cooperare cu elicoptere UH-1Y Venom din Republica Cehă și o aeronavă poloneză DA20 C-1 Eclipse, sub coordonarea și controlul aerian asigurat de un avion AWACS NATO.

Exercițiile de tip FDO contribuie la creșterea nivelului de pregătire al forțelor aliate, consolidând capacitatea NATO de reacție rapidă și demonstrând angajamentul comun pentru apărarea spațiului aerian aliat, precizează MApN.

Astfel de misiuni evidențiază rolul activ al Forțelor Aeriene Române în asigurarea securității regionale și menținerea unui nivel ridicat de interoperabilitate în cadrul Alianței.

