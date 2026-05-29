Ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de explozia provocată de dronă

Familiile și persoanele din Galați ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgență, a decis vineri Comitetul Național pentru Situații de Urgență, convocat de Bolojan.

Ajutoare acordare vor fi de:

•⁠ ⁠10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%;

•⁠ ⁠25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fostafectată în proporție mai mare de 25%;

Cuantumul despăgubirilor se stabilește pe baza evaluărilor efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului.

Fondurile se alocă prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.