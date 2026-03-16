Aliații SUA nu vor să se alăture Washingtonului pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz

Războiul din Iran nu privește NATO, iar Germania nu va participa la utilizarea mijloacelor militare pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz pentru transportul maritim comercial. Nici alți aliați SUA nu doresc să ia parte la conflict.

"Acest război nu are nicio legătură cu NATO. Acesta nu este războiul NATO", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului german, Stefan Kornelius, spunând că rolul Alianței Nord-Atlantice este de a apăra teritoriile statelor membre și că nu există niciun mandat pentru desfășurarea forțelor aliate în cazul de față.

"Atâta timp cât acest război continuă, nu va exista nicio participare, nici măcar în vreun efort de a menține Strâmtoarea Ormuz deschisă prin mijloace militare”, a spus el.

Comentariile lui au fost similare cu cele ale ministrului de externe Johann Wadephul, făcute luni la Bruxelles.

"Nu cred că NATO a luat vreo decizie în această direcție sau și-ar putea asuma responsabilitatea pentru Strâmtoarea Ormuz. Dacă acesta ar fi cazul, atunci organismele NATO ar aborda situația în consecință", a declarat Wadephul înaintea unei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe al UE, scrie Deutsche Welle.

Într-un interviu acordat Financial Times, președintele SUA, Donald Trump, a exercitat presiuni asupra aliaților europeni pentru a ajuta la protejarea Strâmtorii, o importantă rută de transport al petrolului, avertizând că, în caz contrar, NATO se confruntă cu un viitor "foarte sumbru".

Transportul maritim pe această cale navigabilă a ajuns practic într-un impas, din cauza atacurilor iraniene ca răspuns la ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice.

Trump insistă asupra unei coaliții navale internaționale care să escorteze navele comerciale prin Strâmtoarea Gibraltar.

"Este corect ca cei care beneficiază de pe urma strâmtorii să se asigure că nimic rău nu se întâmplă acolo", a spus președintele. Întrebat ce fel de sprijin așteaptă, el a răspuns: "Orice ar fi".



Referindu-se la sprijinul anterior al SUA pentru Europa și la războiul de agresiune al Rusiei, el a spus: "Nu eram obligați să-i ajutăm în Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi. Dar i-am ajutat". Acum, a spus el, rămâne de văzut dacă partenerii NATO vor fi, de asemenea, alături de SUA. "Pentru că am spus de mult timp că vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că vor fi acolo".

Pistorius: "Nu este războiul nostru"

În pofida amenințărilor lui Trump, mai mulți aliați au reacționat cu prudență.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a exclus participarea militară germană la securizarea Strâmtorii Ormuz. După o întâlnire cu omologul său leton, Andris Spruds, la Berlin, acesta a declarat că "nu va exista nicio implicare militară” din partea Germaniei. Cu toate acestea, Germania era pregătită să contribuie la trecerea în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz pe canale diplomatice.



Pistorius a criticat, de asemenea, acțiunile SUA și Israelului. El a spus că au optat pentru atacul asupra Iranului și acum amenință să tragă Europa în conflict. "Ce așteaptă Donald Trump să realizeze o mână sau două fregate europene în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce puternica Marină americană nu poate realiza acolo singură?"

Politicianul SPD a subliniat că nu vede "absolut nicio justificare" pentru un mandat parlamentar pentru desfășurarea forțelor armate germane în Golful Persic. "Nu este războiul nostru. Nu l-am început noi".

Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a distanțat, de asemenea, de cererea lui Trump: "Permiteți-mi să fiu clar: nu va fi o misiune NATO și nu a fost niciodată intenționată să fie o misiune NATO", le-a spus Starmer reporterilor. Conform unor surse britanice citate de DW, Starmer se consultase anterior cu președintele american Donald Trump cu privire la blocada strâmtorii.

O operațiune NATO în largul coastei Iranului este considerată foarte puțin probabilă, în principal pentru că Strâmtoarea Ormuz nu face parte din teritoriul NATO. Prin urmare, SUA nu ar putea invoca clauza de apărare reciprocă din Articolul 5. Implicarea militară în această regiune ar fi astfel o operațiune "în afara zonei", necesitând consimțământul tuturor membrilor NATO.

Japonia și Australia refuză

Japonia și Australia, alți doi aliați importanți ai SUA, au refuzat, de asemenea, să participe. Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat că o operațiune de securitate maritimă nu este luată în considerare în prezent. Prim-ministra Sanae Takaichi a descris o astfel de operațiune ca fiind "extrem de dificilă din punct de vedere legal".

"Știm cât de incredibil de important este acest lucru, dar nu este ceva ce ni s-a cerut să facem sau la care să contribuim", a declarat ministra australiană a transporturilor, Catherine King.

Discuții în UE

Uniunea Europeană deliberează asupra unei poziții europene. Este în interesul Europei să mențină deschisă această rută comercială vitală, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, înaintea reuniunii CAE de luni de la Bruxelles.

Parlamentul României a votat amplasarea de avioane americane de realimentare și echipamente de monitorizare



Parlamentul României a votat miercuri, 11 martie, propunerea privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare.

Președintele Nicușor Dan a declarat că echipamentele americane sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.

Ele sporesc securitatea României: "Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură".

