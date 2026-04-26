Analiză: Convergența economică în Europa Centrală și de Est. România, afectată de criza politică

Europa Centrală și de Est intră într-o perioadă de fluiditate politică tot mai mare, cu implicații macroeconomice evidente, scrie publicația elenă Kathimerini.

Spre deosebire de anii anteriori, când domina o narațiune relativ unitară de convergență cu nucleul zonei euro, evoluțiile recente au dezvăluit o imagine mai eterogenă.

Piețele reevaluează riscul politic și instituțional la nivel național, afectând costul finanțării și dinamica investițiilor.

În Ungaria, în special, victoria electorală zdrobitoare a opoziției și trecerea către o politică economică mai pro-europeană au dus la o îmbunătățire imediată a climatului investițional. Așteptările legate de consolidarea credibilități instituționale și normalizarea relațiilor cu UE vor facilita afluxul de resurse europene și vor sprijini investițiile.

În România, plecarea unui partener guvernamental cheie și formarea unei majorități parlamentare mai fragile s-au tradus deja printr-o deteriorare a condițiilor financiare. Creșterea randamentelor la obligațiunile guvernamentale indică o creștere a primelor de risc și sporesc îngrijorările cu privire la abateri bugetare. Acest mediu limitează gradul de flexibilitate al politicii economice și slăbește încrederea investitorilor.

În Slovacia, incertitudinea politică se intensifică înaintea unui referendum pe teme de funcționare instituțională, cum ar fi anularea unor beneficii pe viață pentru politicieni și reînființarea biroului procurorului special anticorupție. Deși acestea sunt intervenții interne, ele afectează percepția pieței asupra stabilității instituționale.

În final, Cehia este afectată în principal prin canale externe. Deteriorarea indicatorilor de încredere economică, în special cei ai gospodăriilor, are legătură cu incertitudinea de pe piețele energetice și cu evoluțiile geopolitice.

Per total, regiunea intră într-un context de ajustare asimetrică, în care performanța economică diferă de la o țară la alta și depinde într-o măsură mai mare de credibilitatea instituțională și de stabilitatea politicii economice. În condiții de incertitudine geopolitică sporită, cum ar fi situația actuală, este de așteptat ca acești factori să joace un rol decisiv în evoluția costurilor de finanțare și a fluxurilor de investiții în perioada următoare, arată o analiză a Eurobank Research.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA