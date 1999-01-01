Andrei Țărnea: Mai mulți români vor reveni în țară cu sprijinul statelor membre UE și al Emiratelor

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a anunțat marți că azi o să continue evacuările, cu sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene, din Riad și Emiratele Arabe Unite, tot prin intermediul mecanismului de protecție civilă european.

"Sunt două zboruri operate de Bulgaria. La bordul lor se vor afla 18 cetățeni români, inclusiv minori, doi membri de familie, cetățenii altor state, Mexic și Bahrain, iar dintre cei 18 cetățeni români, cei 9 sunt minori. 8 din Qatar, din ce vă spuneam că majoritatea au reușit să revină cu zborul de repatriere asistat organizat de România, dar mai există un număr în atenția ministerului, 6 din Bahrain și 4 din Kuwait. Alți trei cetățeni români urmează să întoarcă din Dubai cu un alt zbor de evacuare organizat de autoritățile din Slovacia, iar mâine (miercuri), un număr de cetățeni români sunt încluși într-un zbor de evacuare Riad-Varsovia și aceștia vor fi transportați, cu asistența colegilor din misiunile diplomatice, între Doha și Riad”, a declarat Andrei Țărnea într-o conferință de presă.

El a precizat că Emiratele Arabe Unite au redeschis culoare de zbor pentru două curse zilnice pentru România și au început să circule aproape normal, doar cu ceva întârzieri.

"Cele care au zburat ieri (luni) au adus încă 164 de cetățeni români, alături de cetățeni din alte state ale Uniunii Europene. Sunt bilete disponibile pe aceste zboruri pentru zilele următoare. Deci există bilete comerciale disponibile pentru Fly Dubai, între Emiratele Arabe Unite și România".

În acest moment, circa 5.500 de cetățeni români au revenit în țară, din zona de conflict.

"Din aceștia, 3.000 de cetățeni români sunt cei care au venit prin zboruri fie organizate, fie facilitate de Ministerul de Externe, iar alți circa 2.500 de cetățeni au venit în România prin propriile mijloace", a spus Țărnea.

Ministerul are în atenție în continuare circa 5.016 solicitări de asistență: "Numărul acesta rămâne în dinamică constantă. Încă o dată, când spunem solicitări de asistență, nu înseamnă toate asistență pentru repatriere. Unele dintre ele sunt solicitări de informare sau, dacă situația evoluează, cetățenii aceștia s-au înregistrat și vor să știe că consulatul, ambasada României din țara respectivă îi are în vedere pentru o eventuală operațiune, dacă aceasta s-ar impune și dacă condițiile le-ar cere lor să părăsească aceste teritorii".

Cel mai mare grup compact de români se află în Emiratele Arabe Unite.



