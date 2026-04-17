Angajații agenției ungare de stat MTI solicită o agenție de presă independentă

Unul dintre liderii mass-media de stat îndeamnă la răbdare după ce angajații MTI solicită o agenție de presă independentă, dar totul va rămâne așa cum a fost până la adoptarea unor noi legi.

Până la adoptarea unor noi legi, angajații agenției de presă MTI trebuie să își îndeplinească atribuțiile în conformitate cu legile și reglementările în vigoare, a transmis, într-o scrisoare, directorul general al Furnizorului de Servicii Media Duna (Duna Médiaszolgáltató) ca răspuns la declarația angajaților care solicită o agenție de presă independentă.

Anita Altorjai - care anterior a fost șefa de presă a președintelui János Áder - a amintit, potrivit scrisorii obținute de 24.hu, că președintele Ungariei va convoca în curând ședința de constituire a noului Parlament și odată cu înființarea acestuia actualul Cabinet își va încheia activitatea.

De asemenea, se știe că partidul care a câștigat alegerile intenționează să adopte o nouă lege a mass-media, care va avea un efect decisiv și asupra funcționării "mijloacelor de comunicare în masă".

După cum a spus Anita Altorjai , "agenția de presă de serviciu public, care face parte din mass-media, îndeplinește sarcini definite printr-o ordine juridică, printr-o lege specială, în conformitate cu Legea mass-media, Codul serviciului public, Regulamentul privind organizarea și funcționarea organizațiilor și Ghidul de agenție de presă.

Angajații agenției de presă își desfășoară activitatea conform termenilor contractului de muncă specificați în Codul Muncii.Anita Altorjai a subliniat: toți angajații trebuie să aibă răbdare până la adoptarea noii legislații.

Traducerea: Rozália Gănciulescu /RADOR RADIO ROMÂNIA//rganciu/cciulu

Viitorul think tank-ului FIDESZ de la Bruxelles a devenit incert, dar nu vor renunța

MCC Brussels s-ar putea confrunta cu provocări serioase după ce noul guvern ungar, care va prelua mandatul după alegeri, va revizui finanțarea mai multor organizații conservatoare care anterior erau în mod deosebit susținute, a scris Politico.

Publicația amintește că think tank-ul cu sediul la Bruxelles a devenit unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai poziției eurosceptice de dreapta din centrul instituțiilor Uniunii Europene. În ultimii ani, a organizat în mod regulat evenimente pe teme precum migrația, politica de gen și finanțarea UE, în timp ce a criticat în mod deschis Bruxelles-ul pe mai multe teme.

Péter Magyar a afirmar anterior că statul nu poate finanța instituțiile care servesc scopuri politice de partid, astfel că și sistemul unor astfel de subvenții ar putea fi revizuit, ceea ce ar putea afecta și organizația-mamă a MCC Brussels, Mathias Corvinus Collegium.

În schimb, reprezentanții instituției subliniază că rezultatul alegerilor nu le va schimba misiunea.Potrivit șefului MCC Brussels, Frank Füredi, ar putea exista încercări pentru ca funcționarea instituției să devină imposibilă în viitor, dar este sigur că instituția va supraviețui.Potrivit Politico, 99% din veniturile MCC Brussels provin din subvenții, care au depășit 6 milioane de euro în anul fiscal precedent. Potrivit ziarului, instituția ar putea avea în prezent rezerve financiare suficiente pentru câțiva ani.

Mulți analiști consideră că influența organizației nu va dispărea complet chiar dacă finanțarea de stat s-ar epuiza, deoarece există încă cerere politică și financiară în Europa pentru poziția sa conservatoare, critică față de UE, pe care o reprezintă.

Surse: Hirado.hu/Politico/NÉPSZAVA/RADOR RADIO ROMÂNIA

