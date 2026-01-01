AUR așteaptă, înainte de a condamna Rusia, raportul de expertiză după prăbușirea dronei în Galați

După mesajul șefului partidului extremist AUR, George Simion în cazul dronei prăbușite în Galați, formațiunea spune că "responsabilitatea tragediei aparține pe deplin regimului aflat la putere".

Formațiunea cu apucături pro-ruse spune că este un "partid responsabil și așteaptă mai întâi cercetarea la fața locului și raportul de expertiză mai înainte de a condamna agresorul, indiferent dacă este Rusia sau alt stat".

"Este aberant să atribui originea dronei din motive ideologice și nu în urma cercetării la fața locului care se efectuează în prezent de către reprezentanții autorităților. Având în vedere că în cauză procurorii au deschis un dosar penal, acuzațiile politico-ideologice pot fi interpretate și ca un amestec necuvenit al politicienilor în cercetarea penală. Amintim că recent un avion românesc care apăra cerul Estoniei a doborât o dronă care s-a dovedit a fi ucraineană. Această criză de securitate se petrece în timp ce România nu are guvern și regimul nu se grăbește să numească altul din motive politicianiste și neconstituționale. Acest regim trebuie să plece pentru că a devenit un pericol existențial pentru România. Unica ieșire este organizarea de alegeri anticipate, la care poporul român să își poată exercita voința suverană", a transmis formațiunea printr-un comunicat de presă.

Partidul extremist mai spune că, în loc să își asume responsabilitatea, politicienii regimului au ales în mod aberant și diversionist să arunce vina asupra AUR.

"Însă ei au puterea de decizie, nu AUR. Este responsabilitatea lor să ia măsuri pentru asigurarea securității naționale, pentru protejarea vieții și proprietăților românilor. AUR nu are nicio putere. Este specific regimurilor autoritare, cum este cel aflat la putere, de a arunca toate relele pe seama opoziției. Necesitatea înzestrării armatei române cu drone și antidrone a devenit evidentă pentru orice observator de bun-simț, nu doar pentru un expert militar din anul 2019, de când rebelii Houthi au paralizat jumătate din capacitatea de rafinare a Arabiei Saudite. În anul 2020, dronele au fost principala armă cu care Azerbaidjan a învins Armenia. Regimul a ales să ignore noul mod de ducere a războiului și nu a făcut achizițiile necesare apărării țării de drone. În schimb, de la evenimentele menționate și până în prezent, regimul nu a înzestrat armata cu drone, antidrone și alte dotări specifice apărării antiaeriene, deși a făcut în acest interval de timp achiziții militare de 10 miliarde de euro fără transparență și fără licitație", se mai arată în poziția AUR.