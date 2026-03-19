Trei dintre cele cinci Boeinguri KC135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au efectuat în noaptea de joi spre vineri primele misiuni de realimentare aeriană.

Avioanele au decolat joi seara de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar apoi au revenit la București, potrivit BoardingPass.ro.

Misiunea a durat aproape șase ore.

Pe 11 martie, președintele Nicușor Dan a avut o declarație de presă după ședința CSAT pentru a anunțat că a fost aprobată dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România.

Americanii au cerut permisiunea de a folosi baza aeriană Mihail Kogălniceanu pentru avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu.

Dan a precizat că aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.

Tot pe 11 martie, Parlamentul a votat propunerea. La câteva zile după, primele aeronave au ajuns în România.