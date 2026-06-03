Balanța se înclină în favoarea Ucrainei pe câmpul de luptă

Noile amenințări și atacurile letale rusești asupra orașelor ucrainene vin într-un moment în care situația trupelor invadatoare se deteriorează constant, scrie La Razon.

În ciuda a peste 7.000 de atacuri rusești în sud și est în luna mai, Ucraina a reușit, pentru prima dată în aproape trei ani, să recâștige mai mult teritoriu decât a pierdut în fața armatei inamice.

Potrivit reputatului centru de analiză DeepState, Rusia a reușit să cucerească doar 14 kilometri pătrați de teritoriu în luna mai, comparativ cu 141 în aprilie și un vârf de 564 în iulie anul trecut. Între timp, contraatacurile ucrainene le-au permis să recucerească mai mult teren, inclusiv 46 de kilometri pătrați recuceriți la intersecția regiunilor Donețk, Dnipropetrovsk și Zaporijjia.

Succesele recente ale Ucrainei reflectă mai multe tendințe determinate de reforma militară internă și de inovațiile tehnologice. Sute de atacuri împotriva operatorilor de drone ruși au eliminat unii dintre cei mai bine pregătiți specialiști. Îmbunătățirile calității comenzii militare au permis o mai bună pregătire operațională, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

"Forțele ucrainene au preluat în mod decisiv inițiativa în atacurile cu rază medie de acțiune, desfășurând noi tehnologii, cum ar fi drona de atac Hornet, fabricată în SUA, printre alte sisteme", au mai remarcat analiștii.

Dronele ucrainene au vizat toate drumurile-cheie care leagă sudul ocupat, inclusiv Crimeea, de Rusia. Sute de camioane care transportau combustibil și muniție au fost lovite, ceea ce a dus la o lipsă gravă de echipamente necesare pentru a efectua cu succes atacuri asupra unor sectoare ale frontului. Contra-măsurile rusești s-au dovedit până acum ineficiente, apărarea lor aeriană fiind decimată de o campanie de luni de atacuri ucrainene țintite.

"Tendința este clară: cu cât efectuăm mai multe atacuri împotriva logisticii dintr-o zonă, cu atât vedem mai puțină activitate ofensivă din partea rușilor pe frontul din acea zonă", a subliniat ministrul apărării, Mihail Fedorov, anunțând eforturile de a escalada rapid aceste tipuri de atacuri și de a priva trupele invadatoare de capacitatea lor de a continua ofensiva.

Relația bună a lui Fedorov cu Elon Musk a contribuit la restricționarea accesului Rusiei la rețeaua de sateliți Starlink, care a devenit un factor nou și semnificativ pe câmpul de luptă în continuă evoluție, împiedicând comunicațiile din cadrul armatei ruse.

De asemenea, folosirea Starlink le permite dronelor ucrainene, inclusiv modelelor Hornet dezvoltate de o companie americană, să evite încercările Rusiei de a le doborî. Între timp, Ucraina testează alte sisteme de ghidare pentru a-și reduce dependența de miliardarul american.

"Războinicii noștri au acum capacitatea de a ajunge la logistica militară rusească practic pe întreaga suprafață a teritoriului ocupat temporar. Practic, nu mai există drumuri sigure pentru ocupant în sudul și estul statului nostru", a precizat președintele Volodimir Zelenski.

Rusia desfășoară deja echipamente ad-hoc de apărare aeriană pe unele drumuri cheie pentru a-și proteja vehiculele militare. Potrivit Mariei Berlinska, specialistă ucraineană în drone, Ucraina va avea la dispoziție între două și patru luni înainte ca Moscova să poată implementa contramăsuri eficiente. Analiștii îndeamnă partenerii internaționali să își mărească ajutorul acordat Ucrainei în această perioadă critică, astfel încât Kievul să poată exploata pe deplin ocazia.

Rusia se bucură în continuare de superioritate numerică. Tacticile sale se concentrează pe angajarea unor grupuri de până la trei soldați care încearcă să avanseze pe jos, infiltrându-se în breșele dintre pozițiile ucrainene de-a lungul frontului de 1.200 de kilometri și încercând să acumuleze forțe dincolo de liniile ucrainene. În special amenință orașul de mărime medie Kostiantinivka din Donețk, unde mici grupuri rusești se deplasează de la o clădire la alta și încearcă să taie liniile de aprovizionare ucrainene.

Rusia încă speră că forțele sale vor cuceri restul regiunii Donețk după ce Ucraina a refuzat să cedeze aceste teritorii puternic fortificate, care găzduiesc sute de mii de locuitori. Cu toate acestea, costul în vieți de soldați pentru fiecare kilometru cucerit a crescut constant, ajungând la aproape 1.700 în mai. Luna trecută numărul pierderilor rusești a depășit 33.000, marcând un nivel record pentru 2026.

Majoritatea analiștilor consideră că acest lucru înseamnă că Rusia nu a fost capabilă să-și compenseze complet pierderile cu noi recruți, cel puțin din decembrie. Odată cu încetinirea avansului, șansele de a cuceri chiar și Donețk în următorii ani scad, cu excepția cazului în care Rusia este pregătită să recurgă la o mobilizare obligatorie pe scară largă.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA