Bani din fondurile de coeziune au fost realocați pentru a aborda prioritățile strategice ale UE

Statele membre au relocat 34,6 miliarde de euro din fondurile lor aferente politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 către cele mai urgente priorități strategice ale UE.

Printre aceste priorități se numără stimularea competitivității, consolidarea apărării și a pregătirii civile, promovarea unor locuințe accesibile și durabile, îmbunătățirea rezilienței în materie de apă și promovarea conectivității energetice.

Această schimbare a finanțării UE va consolida "avantajul competitiv" al Europei, va consolida securitatea și pregătirea acesteia, va asigura aprovizionarea cu energie, va face "viața de zi cu zi a cetățenilor mai accesibilă" și va spori independența tehnologică a Europei, a precizat miercuri Comisia Europeană.

Fondurile realocate vor sprijini, de asemenea, dezvoltarea competențelor în materie de pregătire civilă, apărare și securitate cibernetică, precum și în sprijinul procesului de decarbonizare.

Evoluția priorităților strategice

Flexibilitatea intrinsecă a politicii de coeziune permite statelor membre să își ajusteze prioritățile de investiții în perioada de punere în aplicare 2021-2027, în special în cadrul evaluării la jumătatea perioadei a cadrului de reglementare programată pentru 2025.

Cu toate acestea, ca răspuns la peisajul geopolitic în schimbare rapidă de la lansarea programelor de coeziune pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus, în aprilie 2025, să încurajeze statele membre și regiunile să redirecționeze investițiile către noile priorități strategice.

Prin oferirea de stimulente financiare, simplificarea normelor de politică și prelungirea perioadei de punere în aplicare a programelor modificate, statele membre și regiunile au fost încurajate să își adapteze planurile de investiții pentru ultimii ani ai perioadei de punere în aplicare pentru a răspunde mai bine nevoilor și priorităților în continuă evoluție. Acest exercițiu acoperă Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul social european Plus.

De la adoptarea propunerii de către colegiuitori, în septembrie 2025, Comisia a aprobat modificări la 186 de programe naționale și regionale de coeziune din 25 de state membre, aliniind investițiile naționale, regionale și locale la prioritățile UE.

Aceste fonduri realocate reprezintă aproape 10 % din bugetul de 367 de miliarde de euro al politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, care face obiectul evaluării la jumătatea perioadei.

Finanțare realocată pentru prioritățile strategice15,2 miliarde de euro pentru stimularea competitivității prin tehnologii critice, inovare și dezvoltarea competențelor.

11,9 miliarde de euro pentru consolidarea capabilităților industriale de apărare, a mobilității militare, a pregătirii civile și a dezvoltării competențelor.

3,3 miliarde de euro pentru locuințe accesibile și durabile, sprijinind incluziunea socială.

3,1 miliarde de euro pentru reziliența în domeniul apei, consolidarea gestionării durabile a resurselor.

1,2 miliarde de euro pentru consolidarea securității energetice și a decarbonizării industriale, sprijinind crearea de locuri de muncă de calitate în cadrul tranziției verzi.

Statele membre și regiunile care au reprogramat fonduri pentru noile priorități strategice ale UE beneficiază de o prefinanțare sporită pentru a demara proiecte și de o rată mai mare de cofinanțare din partea UE a proiectelor de dezvoltare regională pentru a reduce presiunea asupra bugetelor naționale.

Un tratament și mai favorabil a fost oferit regiunilor învecinate, inclusiv din România, cu Rusia, Belarus și Ucraina, care s-au confruntat cu provocări semnificative de la începutul războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei în 2022.

În aceste regiuni au fost realocate aproape 5,6 miliarde de euro, cu accent pe mobilitatea militară, dezvoltarea și producția de tehnologii critice și industria de apărare, alături de investiții în competențe, locuințe și infrastructura de apă. Acest lucru ar trebui să permită frontierei estice a UE să rămână sigură și competitivă și să continue să atragă investitori, oferind în același timp oportunități viitoare pentru locuitorii lor.

Formarea, perfecționarea și recalificarea în domeniul tehnologiilor specializate, inclusiv în sectorul apărării, vor ajuta lucrătorii să îmbrățișeze viitorul cu mai multă încredere.

Aceste investiții vor genera beneficii de propagare în întreaga UE prin intermediul lanțurilor de aprovizionare și al comerțului. De asemenea, acestea vor spori securitatea și stabilitatea întregului continent și vor contribui la obiectivul politicii de coeziune de a nu lăsa nicio regiune în urmă.

"Am arătat că Fondul nostru social european Plus, ca parte a politicii de coeziune, este atât flexibil, cât și ferm ancorat în misiunea sa socială de bază: asigurarea faptului că toți cei care au nevoie de sprijin, din orice regiune din Europa, sunt sprijiniți", a declarat Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru drepturi sociale și competențe.





