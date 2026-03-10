Băsescu: Azi SUA au nevoie de baza Kogălniceanu. Și vor primi acces

Nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie, spune fostul președinte Traian Băsescu. România trebuie să acționeze rapid, fără tergiversări, amânări și ezitări.

Fostul președinte Train Băsescu spune că accesul este deja parafat prin Acordul de acces, semnat la București la 6 decembrie 2025. Dat că afaceristul Trump va trebui să afle că accesul costă.

Traian Băsescu, pe Facebook:

"Trump își caută aliați. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 și-a retras demonstrative, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu iar la Munchen, prin trompeta Vance a umilit pur și simplu Romania.

Azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu. Foarte bine, avem un "ACORD DE ACCES” semnat la București la 6 Decembrie 2005 și intrat în vigoare la 21 Iunie 2006.

În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu. Și asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie. Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, președintele Dan, România, trebuie să acționeze rapid, fără tergiversări, amânări și ezitări. Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, costă."