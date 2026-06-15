Beijingul ar continua cooperarea cu Budapesta

Ungaria ar putea juca un rol mai important în viitor și în domeniul dezvoltării relațiilor dintre China și Europa, scrie Magyar Hirlap.

Potrivit ambasadorului Chinei în Ungaria, Gong Tao, Beijingul este în continuare interesat de o cooperare stabilă, pragmatică și reciproc avantajoasă cu Ungaria, iar contactele cu noul guvern ungar au început deja în acest sens.

La o discuție cu presa organizată în cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze din Budapest, Gong Tao a subliniat că fundamentul relațiilor ungaro-chineze nu este consolidat doar de interesele economice, ci și de dialogul dintre civilizații și de relațiile dintre popoare. Ambasadorul a amintit că președintele chinez Xi Jinping a anunțat Inițiativa Civilizațiilor Globale în urmă cu trei ani, iar Adunarea Generală a ONU a declarat 10 iunie Ziua Internațională a Dialogului între Civilizații.

Potrivit lui Gong Tao, legăturile culturale se consolidează, de asemenea, în mod vizibil, iar în acest sens a amintit de programele din Ungaria legate de Festivalul Bărcilor Dragon, precum și de faptul că Zhengzhou a devenit singura locație din Asia pentru seria de concerte Noaptea Orgilor, unde a concertat și Szabolcs Szamosi.

Ambasadorul a subliniat că Ungaria a fost printre primele țări care au stabilit relații diplomatice cu Republica Populară Chineză, iar relația de 77 de ani s-a dezvoltat constant în pofida schimbărilor din mediul internațional. După cum a spus, Beijingul apreciază foarte mult faptul că Ungaria respectă interesele fundamentale ale Chinei, printre care și poziția sa în problema Taiwanului, iar China sprijină Ungaria pentru a urma căile de dezvoltare, conform propriilor sale caracteristici.

Conform relatării lui Gong Tao, premierul chinez Li Keqiang a transmis un mesaj de felicitare prim-ministrului Péter Magyar, în care a semnalat: China este pregătită să consolideze relațiile la nivel înalt, să aprofundeze încrederea politică și să extindă cooperarea practică. În răspunsul său, guvernul ungar a menționat, de asemenea, China ca fiind un partener economic important.

Ambasadorul a menționat, totodată, că s-a întâlnit deja personal cu mai mulți membri ai noii conduceri ungare, printre care cu președinta Parlamentului, Ágnes Forsthoffer, ministrul de externe, Anita Orbán, și ministrul Economiei și Energiei, István Kapitány. Gong Tao a descris întâlnirile ca fiind pozitive și prietenoase.Beijingul vede în continuare un potențial imens în cooperarea economică. Companiile chineze sunt prezente în industria vehiculelor electrice, producția de baterii, energia regenerabilă, inteligența artificială, tehnologia roboticii și dezvoltarea telecomunicațiilor.

Potrivit lui Gong Tao, aceste investiții pot consolida nu doar exporturile și PIB-ul ungar, dar pot contribui și la crearea de locuri de muncă, transferul de tehnologie și dezvoltarea sectoarelor bazate pe cunoaștere.La întâlnirea cu presa a fost abordată și chestiunea privind linia feroviară Budapesta-Belgrad. Ambasadorul a declarat că partea chineză este deschisă discuțiilor și este încrezătoare că proiectul va deservi în curând pe deplin conexiunile logistice ale regiunii.

Referitor la Uniunea Europeană, Gong Tao a subliniat: China susține integrarea europeană și consideră Europa ca fiind unul dintre polii definitorii ai unei lumi multipolare. Potrivit ambasadorului, consolidarea relațiilor Ungariei cu UE și cooperarea cu China nu sunt procese contradictorii, ci se pot consolida reciproc. Ambasadorul a afirmat că Ungaria ar putea juca în viitor un rol mai important și în dezvoltarea relațiilor dintre China și Europa.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA