Bogdan Ivan anunță că rafinăria Petrotel a rușilor de la Lukoil ar putea fi redeschisă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 că susține scăderea accizelor la benzină și motorină pentru stoparea creșterii prețurilor la pompă, însă măsurile agreate de Guvern vor fi anunțate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

"Ceea ce nu putem să controlăm este prețul la nivel mondial. Deja acolo este o zonă de recorduri istorice. Cea mai mare creștere săptămânală, după 1983. Ceea ce mă interesează pe mine în România e ca oamenii să știe că nu pot să vină pe acest fond companii care să aibă profituri excepționale bazându-se pe acest context excepțional și să bage mâna în buzunarul românilor”, a spus ministrul.

Bogdan Ivan a precizat că Ministerul Energiei s-a asigurat că, în contextul exploziei prețurilor ca urmare a războiului din Iran, există rute alternative de aprovizionare. De asemenea, el a precizat că au fost crescute capacitățile de producție și import.

"Lucrăm împreună cu Ministerul Finanțelor, cu toți colegii din Guvernul României pentru a găsi metode prin care să îi protejăm pe oameni de aceste creșteri galopante. Vorbim și despre transportatori, vorbim și despre agricultori pentru că începe cultura de primăvară. Am ținut legătura și cu ministrul Transporturilor, și cu ministrul Agriculturii, și cu toate structurile patronale pentru a găsi o formulă pentru a limita cât mai mult acest efect extrem de nociv asupra economiei naționale”, a mai completat el.

Bogdan Ivan a mai spus că scenariile de la Guvern sunt analizate de ministrul Finanțelor care o să anunțe măsurile.

Bogdan Ivan a mai transmis că a fost luată în calcul redeschiderea rafinăriei Petrotel: "Am luat în calcul să redeschidem, să reoperaționalizăm rafinăria Petrotel, care va putea să rafineze până la 20% din petrolul rafinat în România și să ne asigure mai multe produse petroliere în piață și de asta mă asigur că avem suficiente produse petroliere. Am crescut foarte mult importurile de petrol brut. Am reușit să amânăm temporar o revizie tehnică a rafinăriei Petromidia”.

Ministrul a mai spus că în România creșterea prețurilor a fost mai mică decât în Germania, Italia sau Spania: "Avem o creștere de 50 de bani pe litru la motorina standard, comparativ cu Germania unde avem peste 1,2 lei, cu Italia unde avem peste 1,4 lei sau cu Spania unde avem 70 de bani în plus la litru de motorină. Cele mai mici cote ale accizei la carburanți din întreaga UE sunt în Ungaria și Bulgaria, 330 de euro, comparativ cu România, unde avem 600 de euro la tona de carburant”.

Bogdan Ivan a mai spus că în momentul de față anunțul de la Summitul G7, că SUA au luat în calcul o anumită flexibilitate în privința sancțiunilor împotriva Rusiei a reprezentat "o gură de oxigen”, care a dus în ultimele 6 ore la o reducere a prețului cotației petrolului.

