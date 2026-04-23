Bolojan anunță reforme pentru deblocarea pieței energiei și reducerea prețurilor

Premierul Ilie Bolojan anunță va opri speculatorii și va debloca accesul producătorilor de energie la rețelele eletrice.

Potrivit premierului, care este și ministru interimar la Energie, pentru a reduce prețul energiei, e nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creșterea producției, atât în bandă, prin finalizarea investițiilor aflate în curs, cât și prin permiterea accesului pe piață al noilor producători pe fotovoltaic și eolian, care să investească și să injecteze energie în sistem.

"Astfel, printr-o ofertă mai mare, prețurile pot scădea. Din păcate, în ultimii ani accesul la rețele a fost blocat și scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizații tehnice de racordare (ATR), ce depășec cu mult necesitățile economiei noastre. Astfel, s-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, față de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflați în procesare. Fără deblocarea accesului la rețele, toate discuțiile legate de reducerea prețurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile", a scris premierul pe Facebook.

Bolojan spune că a avut o întâlnire cu George Niculescu, președintele Autorității de Reglementare în Energie, în cadrul căreia au convenit măsurile ce vor fi puse în practică în perioada următoare.

Luni vor fi publicate în dezbatere publică două regulamente, unul privind racordarea și celălalt privind obținerea autorizației de înființare. Acestea urmăresc să crească garanțiile pentru obținerea ATR-urilor, să introducă o garanție de 30 euro/kW instalat pentru obținerea autorizației de înființare și să stabilească termene clare.

Proiectele care au finanțare, respectă termenele și sunt serioase vor putea fi realizate, iar proiectele speculative își vor pierde autorizațiile. În acest mod, investițiile reale vor avea acces mai ușor la rețele, contribuind la scăderea prețului energiei, consideră premierul.

În paralel, Guvernul pregătește o ordonanță de modificare a legislației primare. După perioada de dezbatere publică de 10 zile, în prima jumătate a lunii mai, regulamentele și actele normative ar putea fi adoptate.