Bolojan la Euronews: Nu o să fie ușor în partea asta de lume, însă unele lucruri țin și de noi

O decizie cu privire la carburanți va fi luată miercuri, după avizul Consiliului Economic și Social și întâlnirea cu sindicatele și cu patronatele. Interviu cu premierul Bolojan la emisiunea Vocile care contează, Euronews România.

Proiectul prețului carburanților CES a amânat decizia Întâlnire în consiliu tripartit (cu patronatele) Miercuri, ora 11:00: consiliu tripartit cu participarea celor trei parteneri sociali - Guvern, sindicate, patronate.

Em am încercat să fiu premierul României, nu al unui partid. Prioritatea este țara.

Cu perioade dificile, în timp, se va vedea că ai făcut ceea ce trebuie când ai ocupat un post dacă lucrezi pentru comunitate sau pentru tara.

Întrebat de moderator ce-i răspunde președintelui PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căruia "Nu am intrat în coaliție pe post de ficus.", Bolojan a răspuns:

Toate deciziile majore s-au luat cu acordul tuturor partidelor. Nu tot ce a dorit fiecare, nici tot ce a dorit premierul nu s-a regăsit în buget.

Toate deciziile s-au luat cu acordul tuturor de la masa. Când au fost luate aceste decizi și apoi afli ca în public se spune altceva.

Victoria are multi părinți - dacă se inaugurează o autostradă sunt mulți care vin să taie panglica. Înfrângerea e orfană.

Lucrurile care se iau dificil nu au foarte mulți oameni în poza. E o problema de responsabilitate și respect.

Colegii de partid - ne-am asumat această răspundere. E o problemă și de demnitate. Să accepți sa fii tratat într-un anume fel. Să îmi respect partenerii, nu trebuie să ai aceleași idei, dar când e vorba de țara noastră e nevoie de respect. Majoritatea a rezultat dintr-o artimetică parlamentara.

Moderator: PSD-ul poate decide sa nu mai accepte o coaliție.

Premierul Bolojan: E dreptul fiecărui partid să-si decidă acțiunile. Eu cât timp sunt premierul României, tratez cu responsabilitate aceasta funcție.

Moderator: Guvernul poate continua fără usr?

Premierul Bolojan: Daca vrei să ai o predictibilitate, e bine să ai o majoritate solida, o majoritate stabilă. E important, coaliția sa rămână stabilă. Garanția că exista o capacitate de a rezolva. Anul acesta este foarte important. E nevoie sa absorbim banii europeni.

10 MLD de euro de absorbit până în august. Avem condiții de respectat, angajamente, să facem anumite legi, reforme.

O legislație de salarizare, tronsoane de cale ferata, sa reducem întârzierile la trenuri. Orice intarizere poate duce la pierderi de sute de milioane de euro.

A doua condiție importantă - 20.000 de lucrări, 20.000 de șantiere în toată țara. Fiecare localitate are cel puțin un proiect PNRR, cele mari au și 10. Dacă nu exista coerență, perdantul va fi țara noastră. Sigur, în poza nu vor apărea.

Moderator: Va asumați rolul de erou de sacrificiu? De la Nicușor Dan ar putea fi mai multă susținere?

Premierul Bolojan: Am o relație corecta cu dl președinte, am beneficiat de sprijinul dânsului unde existau domenii de competență partajate. Dânsul a funcționat ca un mediator.

Moderator: V-ați opus unei rezoluții de colaborare punctuală cu AUR.

Premierul Bolojan: În fiecare zi se fac speculații. Problema de fond e să ai o guvernare bazată pe oameni serioși, care să își ducă la capăt sarcinile.

În afara accesului la piață europeană, este vorba de investițiile din fondurile europene care să genereze și competitivitate.

Salariile în sistemul de stat, de justiție

Am avut peste 20.000 procese în acești ani - de discriminare, sporuri, am primit sentințe care au însemnat majorări serioase de salarii, inclusiv drepturi din ani în urmă (anii anteriori) și care, într-o formă sau alta, vor trebui plătite de statul român în anii viitori.

Propunerea [PSD] de protecție socială - să fie mutată în deficit - cea mai mare greșeală e să faci bugete care să nu se bazeze pe realitate.

Când se dă undeva ceva ori crește deficitul, ori reduci din altă parte. Sunt bani împrumutați - ori plătim mai multe dobânzi și nu ne mai putem permite. Această categorie (1 miliard) echivalează cu pierderile complexului energetic Oltenia anul trecut.

Moderator: Reducerea aparatului de stat - câte posturi vor dispărea?

Premierul Bolojan: Una dintre provocările cele mai mari. Am adoptat înaintea bugetului pachetul pe administrație. Cu 10% reducerea. Vom avea niște reduceri în lunile următoare, la nivelul zecilor de mii de posturi. Dacă nu se reduc aceste cheltuieli - reduceri la ministere. S-au calculat reduceri de personal de 5%, în schimb nu s-au făcut, ci dimpotrivă.

Anul acesta nu ne mai permitem, așa va fi în perioada următoare. Toate instituțiile trebuie să îi facă reduceri de personal de 10%.

De la TVR la ministere șamd

În Ministerul de Interne, al Apărării, unde nu ne permitem reduceri de personal, întrucât este deficit - trebuie să venim cu un proiect de creștere a vârstei de pensionare.

Reforma companiilor - o prioritate, însă nu e ușor de făcut. Aceste companii sunt conduse de manageri, numiți pe baza unui concurs, mai corect sau mai puțin corect - au contract de management - din păcate, nu au clauze care să le impună indicatori de performanță. Și nici nu au motivație.

Administrarea companiilor de stat nu se face la cum s-ar putea face de bine. Jumătate din energie - dacă ar fi administrate bine - ar fi un efect în lanț, care s-ar vedea peste tot. Legea a fost de partea lor, când vin în guvern să ceară derogări - am avut grijă să facă reforme. Scăderea cheltuielilor, creșterea performanței. CFR - e mereu în topul companiilor cu datorii. Sunt situații diferite.

Companii care pot fi profitabile mult mai repede.

CFR, Insfrastructră și Călători - 30 mii de angajați. Au cheltuieli și probleme structurale mari. Au și lucruri care nu pot fi rezolvate imediat. Am întârziat remodernizarea căii ferate. Unele tronsoane sunt în lucru. Întârzieri foarte mari pe calea ferată. De 20 de ani nu am terminat nimic la timp pe calea ferată.

Capacitatea administrativă - deficitară. Dacă nu ai locomotive noi, vagoane noi. O îmbunătățire depinde de mai mulți factori. Nu de pe o zi pe alta, dar, începând din anii următori, o să vedem îmbunătățiri

Reducerea întârzierilor, îmbunătățirea calității în sine. Dar sunt alte zone, unde se poate face de pe o zi de alta.

Hidroelectrica - dacă pe lângă fiecare baraj și-ar face o zonă de stocare. Dacă la prânz ar stoca în baterie - ar echilibra sistemul național. Ar face niște profituri. Eficientizare

Trimiterea de specialiști în deminare post-conflict, în Orientul Mijlociu

Orientul Mijlociu -MApN - specialiști în deminare. Avem acest război din Golf și SUA de umbrela cărora RO și NATO au beneficiat. Ne‐au solicitat un sprijin. Folosirea bazelor militare. Partenerul a cărui protecția ți-a asigurat siguranța. România a făcut bine ce a făcut pentru avionele de aprovizionare. SUA au făcut un apel cu ce se poate face în zona Golfului.

Misiuni care țin de posibilătțile noastre - după ce zona de conflict nu mai e agresivă, E într-o zonă de armistițiu. Dacă am fost tratați ca un partener serios, în Bosnia, după ce s-au terminat conflictele, am participat.

Dacă România a avut o imagine consolidată a dat dovadă că e o armată serioasă. Război din Ucraina - cum arată perspectivele pentru România?

Pentru toată Europa și partea asta de lume unde suntem noi nu o să fie ușor, înseamnă efecte care nu ne pot ocoli. În afară de contextul global, unele lucruri țin și de noi.

Unele lucruri țin de guvernul României și de fiecare dintre noi.

Disciplină financiară, proiectele europene, reforme, condiții pentru ca o economie să pună în valoare ce e mai bun, competitivitatea.