Bucureștiul va găzdui Simpozionul Anual al NATO pe teme hibride în octombrie 2026

România va fi, în premieră pentru Europa de Sud-Est, gazdă pentru Simpozionul Anual al NATO pe teme hibride (NATO Annual Hybrid Symposium), care va avea loc la București, în perioada 15-16 octombrie 2026, anunță MAE.

Evenimentul reprezintă "cel mai important forum de profil" al Alianței, reunind oficiali și experți din statele membre.

Obiectivul central al întâlnirii NATO de la București este "coordonarea strategiilor de răspuns la amenințările hibride și consolidarea rezilienței colective în fața acțiunilor de destabilizare care vizează spațiul euroatlantic", potrivit unui comunicat al Ministerului român de Externe.

Conform MAE, găzduirea acestui simpozion la București, după edițiile desfășurate în Helsinki, Praga și Oslo, confirmă statutul României de hub de expertiză, iar decizia reflectă încrederea de care se bucură România în cadrul Alianței.

"Amenințările hibride nu cunosc frontiere și trebuie să creștem capacitatea de a ne apăra, precum și consecințele pentru cei care ne amenință siguranța astfel. România devine un nod important în dezbaterile despre reziliență. Suntem țară gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene (ECCC) și, din această poziție, putem să facilităm și convergența strategică între UE și NATO pe acest domeniu", a declarat șefa diplomației române Oana Țoiu.

Este "esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate pentru întreaga Alianță. Ne bucurăm că am confirmat în ultimele luni, prin negocierile pe linie diplomatică, încrederea statelor aliate pentru a fi țara care să găzduiască această platformă de elită pentru consolidarea interoperabilității dintre statele membre”, a mai declarat Oana Țoiu.