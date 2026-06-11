Bulgaria a primit 200 de milioane de euro pentru ajutorul pentru Ucraina

Confuzie în cabinet cu privire la cererea de suspendare a acestuia.

În cadrul diferitelor mecanisme ale Uniunii Europene, Bulgaria a primit puțin peste 203 milioane de euro pentru asistența acordată Ucrainei, a anunțat ministrul bulgar al apărării, Dimităr Stoianov. Toate aceste fonduri nu sunt utilizate pentru modernizarea armatei bulgare, deoarece aproape jumătate din ele au fost folosite pentru compensarea deficitului din bugetul de stat, a adăugat Stoianov, scrie Mediapool.

Acest lucru este cunoscut de mult timp, dar subiectul a fost din nou pe ordinea de zi după ce cabinetul Radev a anunțat că suspendă asistența militară directă către Ucraina. Anul trecut, ministrul Apărării de atunci, Atanas Zaprianov, a explicat că efectul financiar pentru Bulgaria al asistenței militare către Ucraina va ajunge la peste un miliard de leva.

În ciuda solicitării de suspendare a asistenței militare directe, muniția produsă în Bulgaria va continua să ajungă în Ucraina prin intermediari, contra cost, ceea ce nu s-a oprit de la începutul războiului și generează venituri semnificative pentru stat și mediul de afaceri.Acest lucru a provocat comentarii conform cărora solicitarea politică a cabinetului este doar pentru uz intern, pentru a satisface sentimentele unei părți semnificative a alegătorilor partidului Bulgaria Progresistă.

Stoianov, despre o nouă solicitare de ajutor din partea Kievului

Stoianov a declarat încă o dată că nu există o nouă solicitare de asistență militară din partea armatei ucrainene. "Este posibil să se facă o solicitare la următoarea întâlnire cu ambasadorul ucrainean", a specificat Stoianov.

O mare parte a armamentului în Ucraina este deja occidental datorită ajutorului acordat Kievului, dar la începutul războiului Bulgaria s-a dovedit a fi principalul donator de muniții pentru vechiul armament sovietic. Bulgaria a trimis în total 13 pachete de ajutor militar, în principal muniții și o cantitate limitată de arme și echipamente grele.

Confuzie în cabinet și asigurarea că Bulgaria nu este în izolare

UE continuă să solicite statelor membre să continue să ajute Ucraina, poziția cabinetului Radev intrând în disonanță cu cea a Bruxelles-ului.

Au existat, de asemenea, contradicții în cadrul guvernului, după ce ministrul bulgar de externe, Velislava Petrova, a susținut acordarea de ajutor militar Ucrainei, cu doar câteva zile înainte ca guvernul să anunțe că îl suspendă. Joi, ea a negat că ar exista vreun dezacord în cabinet.

„Nu există nicio diferență între spusele prim-ministrului Radev și ale mele. Există o poziție unitară a întregului guvern în direcția utilizării tuturor mecanismelor la nivel european, astfel încât să se obțină o pace durabilă. Bulgaria a arătat clar că va adopta o poziție care vorbește realist despre situația în care ne aflăm. Comunicarea care vine din partea Ucrainei este de a găsi o soluție pașnică și de a purta un dialog la nivel înalt”, a adăugat Petrova.

„Orice fel de afirmații conform cărora acest lucru duce la un fel de izolare a Bulgariei sunt convenabile din punct de vedere politic, dar nu reflectă situația actuală în care se desfășoară dialogul. Și acesta este pentru a se găsi o soluție și pentru a ne așeza la masa negocierilor”, a spus Petrova.

În urmă cu doar câteva ore, ea a explicat că în Bulgaria, orice decizie ulterioară privind asistența - fie militar-tehnică, fie umanitară - va fi luată conform procedurii stabilite, printr-o decizie a Consiliului de Miniștri, care va fi propusă spre dezbatere în Adunarea Națională.

Potrivit acesteia, sprijinul pentru Ucraina are diferite direcții - atât umanitar, cât și militar -tehnic, care se evaluează în funcție de capacitățile țării.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA