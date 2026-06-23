Bulgaria continuă să sprijine Ucraina, dar nu mai are arme și bani

"Bulgaria continuă să sprijine Ucraina, dar și-a atins limita posibilităților de a oferi asistență militară și financiară suplimentară dincolo de angajamentele deja asumate", a declarat prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev.

Acesta a răspuns la o întrebare parlamentară adresată de Nikolai Denkov (de la formațiunea Continuăm Schimbarea), scrie Sega.

Guvernul lui Radev a anunțat deja că suspendă ajutorul militar acordat Ucrainei, dar nu și vânzarea de arme care ajung la conflict.

„Suspendarea donațiilor din partea Armatei Bulgare nu înseamnă suspendarea sprijinului în alte domenii, nu înseamnă nici suspendarea activităților industriei bulgare de apărare”, a menționat Radev.

El a scris că suspendarea donațiilor din partea armatei nu afectează alte forme de sprijin, inclusiv activitățile industriei de apărare.

„După 13 pachete de sprijin militar, Bulgaria a atins limita a ceea ce poate oferi din resursele Forțelor Armate fără a compromite capacitățile naționale de apărare.

”Radev a adăugat că poziția sa se bazează și pe necesitatea de a păstra capacitățile de apărare ale țării și stabilitatea fiscală, ținând cont de procedura de deficit excesiv inițiată de Comisia Europeană.

„Cred că țara noastră a atins pragul posibilităților sale de a oferi sprijin militar sau financiar Ucrainei dincolo de ceea ce a fost deja convenit”, a declarat prim-ministrul.

De asemenea, el a respins și sugestiile conform cărora ar exista o neconcordanță între pozițiile ministrului bulgar de Externe, Velislava Petrova, și cele ale ministrului Apărării, Dimităr Stoianov.

Cu puțin timp înainte ca Stoianov să anunțe că Bulgaria suspendă ajutorul militar direct, Velislava Petrova a făcut apel pentru utilizarea eficientă a sprijinului militar, a sancțiunilor economice și a diplomației.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA