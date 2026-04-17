Bulgaria: Fostul președinte Rumen Radev a câștigat alegerile legislative

Fostul președinte bulgar Rumen Radev și-a câștigat pariul, asigurându-și primul loc în alegerile parlamentare, cu 44,58% din voturi, conform rezultatelor parțiale publicate luni.

Platforma sa pro-rusă, dar anticorupție, a rezonat cu electoratul din cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, comentează AFP, preluată de Agerpres.

Acest rezultat oferă coaliției Bulgaria Progresistă a lui Radev (62 de ani) o majoritate absolută de cel puțin 132 de mandate din parlamentul de 240 de locuri.

Radev, care a condus țara din 2017 până în 2026, a demisionat în ianuarie pentru a candida la alegerile parlamentare. Victoria sa a relansat cursa pentru formarea unui guvern în această națiune balcanică, ce votează pentru a opta oară în cinci ani.

El este cu mult înaintea conservatorilor (GERB) ai fostului prim-ministru Boiko Borisov, care a condus guvernul anterior, și a liberalilor din PP-DB, care au obținut 13,01%, respectiv 14,26%, conform rezultatelor parțiale publicate luni dimineață de Comisia Electorală Centrală, pe baza numărării a 60,79% din buletinele de vot.

Prezența la vot de peste 50%, cea mai mare din 2021, conform institutului de sondare Market Links, demonstrează că Radev reprezintă, pentru un segment de bulgari, o șansă la unitate.

Prezența la vot scăzuse la 39% la alegerile din 2024, ilustrând neîncrederea larg răspândită a bulgarilor față de politică.

Favorabil dialogului cu Putin



Radev a promis că va desființa "modelul oligarhic de guvernare", susținându-i deschis pe protestatari la sfârșitul anului 2025.

Acest bărbat cu aspect auster este în favoarea redeschiderii dialogului cu Rusia, ceea ce a provocat acuzații de legături strânse cu Vladimir Putin, notează France 24.

Critic al politicii energetice a UE, acest fost general al forțelor aeriene a declarat că împărtășește poziția Ungariei și Slovaciei privind trimiterea de arme către Ucraina, afirmând că "nu vede beneficiul pentru țara sa săracă în a plăti".

Însă fără a "impune un veto" la Bruxelles, a avut el grijă să clarifice vineri pe canalul bTV, conștient de avantajele pe care țara sa, cu 6,5 milioane de locuitori, le-a obținut de pe urma apartenenței la blocul comunitar începând din 2007.

În acest nou scrutin, "Bulgaria Progresistă", partidul său de centru-stânga, este creditat cu aproximativ 35% din intențiile de vot, mult înaintea GERB al lui Boiko Borissov (20%), în timp ce liberalii pro-europeni din PP-DB ocupă locul al treilea.Boryana Dimitrova, de la institutul de sondaje Alpha Research, observă că decalajul s-a mărit pe măsură ce se apropie alegerile și spune că se așteaptă la "o participare mai mare decât în ​​2024", datorită speranței de schimbare aduse de Rumen Radev.

Operațiuni ale poliției împotriva cumpărării de voturi

Joi seară, la un miting în fața a peste 10.000 de oameni, la Sofia, Rumen Radev a cerut "strângerea rândurilor" și și-a prezentat partidul drept "o alternativă la acest cartel pervers de partide vechi".

El a declarat că nu va forma o majoritate cu partidul care reprezintă minoritățile turcă și romă, condus de influentul Delyan Peevski, sancționat de Statele Unite și Regatul Unit pentru corupție, spunând că țintește o majoritate absolută în parlamentul cu 240 de locuri.De asemenea, nu dorește să guverneze nici cu GERB, "pentru că nu este de acord cu ei în privința corupției".

Prin urmare, totul va depinde de numărul partidelor care vor trece pragul de 4% pentru a intra în parlament.Lipsa de încredere în procesul electoral ar putea afecta participarea - care a scăzut la 39% la alegerile din octombrie 2024.

În ultimele săptămâni, poliția și-a intensificat operațiunile și a confiscat peste un milion de euro, potrivit autorităților, destinați influențării alegătorilor să susțină anumite partide. Sute de persoane au fost reținute, inclusiv consilieri municipali și primari.

Diversele partide politice au cerut bulgarilor să iasă în număr mare la vot pentru a limita impactul acestor voturi cumpărate.

Surse: Agerpres/France24/RADOR RADIO ROMÂNIA