Bulgaria nu-i va livra mai multe arme Ucrainei

Bulgaria nu intenționează să furnizeze mai multe arme armatei ucrainene, a declarat ministrul bulgar al apărării, Dimităr Stoianov.

„Am afirmat deja clar că războiul din Ucraina nu se va rezolva pe câmpul de luptă. Vedem un război pozițional și, indiferent câte arme s-ar acumula, singurul rezultat este pierderea de vieți omenești. Este timpul să ne așezăm la masa negocierilor, este timpul să căutăm o pace justă care va fi determinată de ambele părți. Desigur, rolul Uniunii Europene este extrem de important”, a declarat Stoianov într-o conferință de presă.

Bulgaria s-a dovedit a fi singura țară din NATO care are la dispoziție capacități practic nelimitate de producere a muniției pentru vechile arme sovietice, care sunt folosite și în Ucraina, și astfel a devenit principalul furnizor al Kievului.

Este nevoie de arme?

Pe lângă muniție, Bulgaria a furnizat și arme și echipamente limitate. O mare parte din armele din Ucraina sunt deja occidentale datorită ajutorului și nu este clar dacă Kievul are nevoie de mai multe arme.

Nu există informații publice conform cărora Kievul să fi solicitat un nou pachet de ajutor militar din partea Bulgariei.

O altă confuzie UE are o poziție fermă cu privire la continuarea ajutorului acordat Ucrainei, dar Bulgaria va avea în mod clar o opinie specială, deși prim-ministrul Rumen Radev nu a anunțat încă oficial acest lucru la nivel european.

Luna trecută, Radev a dat de înțeles ce ar urma, spunând la Paris, unde s-a întâlnit cu președintele Emanuel Macron, că „Bulgaria este interesată și guvernul nostru ar trebui să garanteze mai întâi nivelul de trai și securitatea cetățenilor bulgari, abia apoi ne putem gândi la alocarea de bani pentru acest subiect”.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA