Bulgaria ocolește puțin sancțiunile UE împotriva Rusiei

Guvernul Bulgariei a adoptat o excepție de la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Rusiei privind importul unor piese originale necesare pentru reparațiile planificate la Centrala Nuclearoelectrică Kozlodui, în cadrul ședinței sale de miercuri.

Derogările sunt pentru livrări în baza a 10 proceduri, a declarat ministrul interimar al energiei, Traicho Traikov, după ședință. Decizia a fost luată după ce Unitatea VI a centralei nucleare a încetat să funcționeze de trei ori de la 1 decembrie 2025, din cauza membranelor defecte ale unei turbine cu abur din partea non-nucleară a reactorului, scrie Mediapool.

Acestea nu au fost înlocuite cu o piesă originală în timpul reparației anuale planificate, deoarece guvernul anterior nu a acordat o derogare pentru importul de echipamente rusești. În cele din urmă, la începutul lunii martie, unitatea a reînceput să funcționeze cu o membrană neoriginală, dar fabricată în esență din aceleași materiale și în același mod.

„Prin această decizie, creăm condiții pentru furnizarea la timp a segmentelor necesare și implementarea planificată a proceselor de reparații în viitor”, a declarat ministrul Traikov.

„Știți despre problemele cu dispozitivele cu membrană din unitatea șase, care trenează de luni de zile. După ultima reparație, am fost prezent la punerea în funcțiune a unității și la conectarea acesteia în paralel cu sistemul. După o creștere treptată a sarcinii, aceasta funcționează deja la capacitate maximă, fără probleme. Dar, pentru a evita repetarea unor astfel de evenimente în viitor, am luat decizia de a obține o derogare la zece proceduri, ceea ce va permite solicitări și livrări la timp de piese de schimb pentru reparațiile curente și planificate ale reactoarelor și va preveni dificultăți viitoare în funcționarea centralei”, a adăugat el în fața jurnaliștilor.

Decizia Consiliului de Miniștri permite excepții de la măsurile restrictive din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014, luate în legătură cu acțiunile Rusiei care destabilizau situația din Ucraina. Derogarea permite CNE Kozlodui să atribuie contracte publice unor executanți selectați, precum și să continue implementarea unui contract public în conformitate cu o anexă la decizia de astăzi. Centrala va putea importa produse din fier și oțel din Rusia, precum și să primească asistența tehnică necesară pentru implementarea contractelor enumerate explicit în anexe, a specificat Ministerul Energiei.

Sub îndrumarea ministrului Traikov, a fost înființată o comisie pentru a efectua o analiză cuprinzătoare a cauzelor procedurale și tehnice ale problemelor apărute în timpul reparațiilor Unității VI, care au dus la pierderi economice semnificative din cauza energiei electrice subproduse. Rezultatele verificării vor fi date publicității.

