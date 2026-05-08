Bulgaria: Radev a preluat serviciile prin blitzkrieg

Prea multă putere nu a adus nimănui nimic bun, comentează publicația SEGA.

„Această persoană este absolut nepotrivită să conducă Agenția de Stat pentru Securitate Națională (DANS). Nu a fost niciodată implicată în activități operative, contrainformații... Aceasta este o greșeală politică extrem de gravă a prim-ministrului Rumen Radev”, a anunțat acum câteva zile, de pe ecranul televizorului, nu oricine, ci omul care a fost de două ori ministru de interne și o dată chiar viceprim-ministru în guverne numite de Rumen Radev în calitatea sa de președinte. Este vorba de actualul deputat de la Continuăm Schimbarea (PP), Boiko Rașkov, care de-a lungul anilor a fost și șeful procurorilor, și al Biroului Național pentru Controlul Mijloacelor Speciale de Informații, ministru adjunct al Justiției și de mai multe ori deputat.

Așadar, societatea nu are cum să nu se întrebe ce se întâmplă exact într-unul dintre cele mai delicate elemente ale guvernării de stat - serviciile secrete și sectorul de securitate.

Rașkov se referea cu siguranță la numirea șocantă pentru întregul sistem a lui Stancio Stanev în funcția de șef al Agenției de Stat pentru Securitate Națională (DANS). Acest lucru s-a întâmplat în una dintre cele mai directe operațiuni politice și administrative de care își amintește acest sector. Imediat după depunerea jurământului, guvernul lui Radev nu a acordat atenție în primul rând alegătorilor, pensionarilor sau tinerilor, ci s-a ocupat rapid de propria securitate. A adoptat o decizie de numire a lui Stancio Stanev în funcția de vicepreședinte al Agenției de Stat pentru Securitate Națională pentru un mandat de 5 ani, începând cu 8 mai 2026. Acesta va îndeplini funcțiile de președinte al Agenției de Stat pentru Securitate Națională până la numirea unui nou președinte al Agenției.

Decizia a fost surprinzătoare, având în vedere că Stanev nu are experiență profesională în DANS, deoarece a lucrat ani de zile la Serviciul Național de Pază ca parte a securității personale a mai multor președinți - Jelio Jeliov, Petăr Stoianov, Rumen Radev... Și acum a venit la DANS nu de oriunde, ci de la vama din Sofia. Chiar dacă ignorăm cele scrise despre cum a fost eliberat în 2013 din Serviciul Național de Pază, cum i s-a retras accesul la informații clasificate, cum i-a fost ulterior dat înapoi de instanță, cum a fost naș la nunta fiicei unei celebre foste deputate de stânga, nu avem cum să ignorăm spectacolul din jurul numirii.

Radev a anunțat că candidatura lui Stanev i-a fost propusă de către șeful interimar al DANS, Denio Denev, care este considerat omul lui Delian Peevski în Agenție. Același Denev, pe care Radev și guvernul său l-au concediat două zile mai târziu. Același Denev, pentru care Radev a precizat clar că nu va semna un decret de numire a sa în funcția de șef al DANS în 2025, cu cuvintele: „Politicieni sancționați pentru corupție fac o epurare în cadrul DANS și transformă instituția într-un club al lor. O fac printr-o nominalizare pentru care vor să emit un decret. Să mă audă clar - nu se va întâmpla asta.

”Reacția lui Radev de atunci s-a datorat și încercării majorității aflate la guvernare de a-i limita puterea în cadrul serviciilor de securitate, dobândită și consolidată prin mai multe guverne interimare numite de el, conduse întotdeauna de secretarii și consilierii săi. Prin decretele sale și la propunerile guvernelor sale, șeful Serviciului Național de Pază este generalul Emil Tonev. Biser Borisov conduce Agenția de Stat pentru Operațiuni Tehnice (DATO), Agenția de Stat pentru Informații (DAR) este condusă de Antoan Ghecev, iar Serviciul de Informații Militare este condus de generalul Venelin Venev.

Președintele a început să reacționeze mai aspru după demiterea șefului DANS, Plamen Toncev, numit tot de el, care, însă, a reușit să-și negocieze o altă funcție - președinte al Comisiei privind Dosarele. Radev a anunțat că „demiterea lui Plamen Toncev este doar o etapă în marșul împotriva democrației” și că „scopul este foarte clar - de a controla serviciile pentru a se acoperi furturile, astfel încât acestea să poată fi folosite ca o lovitură împotriva celor incomozi”. În mod surprinzător, însă, președintele nu s-a încăpățânat și a semnat rapid eliberarea lui Toncev din post, lăsând atunci îndoieli și semne de întrebare cu privire la cine și cu ce era presat.

Totuși, după refuzul lui Radev de a-l numi pe Denev, Peevski și Borisov, cu ajutorul Partidului Socialist Bulgar și a formațiunii Există un Astfel de Popor, au votat pentru schimbări care i-au luat președintelui dreptul de a avea un cuvânt de spus în numirea șefului DANS. Care dintre aceste puteri aflate anterior în culise ar fi putut presupune că, doar câteva luni mai târziu, Radev ar fi deja în măsură să numească și să demită pe oricine dorește, prin toate canalele posibile, din funcția de prim-ministru și lider al unui nou partid care are o majoritate deplină în parlament?

Apoi, Radev, în calitate de președinte, a făcut o înțelegere cu guvernul lui Rosen Jeliazkov pentru un nou mandat de șef al Agenției Naționale de Pază pentru unul dintre cei mai apropiați oameni ai săi, generalul Emil Tonev, în schimbul unui decret de numire a lui Miroslav Rașkov în funcția de secretar general al Ministerului de Interne, care este și mai apropiat de liderul Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Delian Peevski, sancționat pe Legea Magnitsky.

După preluarea DANS, Radev este stăpânul serviciilor 100%.Mai mult, Ministerul Afacerilor Interne este deja al lui prin intermediul apropiatului său Ivan Demerdjiev, numit în funcția de ministru al Afacerilor Interne. De exemplu, cei doi au reușit foarte repede să zădărnicească avântul rapid câștigat de fostul secretar general Gheorghi Kăndev, care a fost o vedetă pe rețelele de socializare în timpul cabinetului interimar, și care acum tace. L-au lăudat mult, chipurile, dar nu se grăbesc să-l propună titular în post.

Totuși, pentru a fi clar cine conduce trenul serviciilor de informații, contrainformații, interceptări, urmărire, pază de stat, informații secrete, premierul Rumen Radev va monitoriza personal activitățile miniștrilor Afacerilor Externe, Apărării, Internelor, Justiției, precum și ale agențiilor de stat „Informații”, „Securitate Națională” și „Operațiuni Tehnice”.

Treptat, preia controlul și asupra altor structuri care au legătură cu controlul persoanelor, bunurilor și fluxurilor financiare, cum ar fi vama, unde a numit o persoană foarte interesantă din punct de vedere al biografiei.

Radev știe probabil bine, însă, că niciun om cu prea multă putere, mai ales în sectorul securității, nu a avut succes. El poate vedea ce se întâmplă cu Boiko Borisov, Ahmed Dogan, Delian Peevski și o grămadă de alți asemenea lor în ultimii ani, care se credeau eterni și intangibili. Ca să nu mai vorbim de faptul că nu vor mai exista scuze și justificări pentru numirile cuiva. Indiferent ce se întâmplă în stat, responsabilitatea și aspectele negative vor fi ale lui Radev.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA