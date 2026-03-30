Care este poziția țărilor din Flancul Estic față de Ucraina

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 a răsturnat echilibrul de securitate al Europei și a forțat vecinii săi din est să se confrunte cu întrebări dificile privind propria siguranță, alianțele și identitatea politică.

Politicile țărilor din Flancul Estic față de Ucraina dezvăluie un peisaj complex caracterizat atât de solidaritate, cât și de divergențe.

Acest raport, realizat în cadrul proiectului www.eastflank.eu, examinează pozițiile a nouă țări de pe Flancul Estic al NATO și al UE – Bulgaria, Cehia, Finlanda, Ungaria, Letonia, Lituania, România și Slovacia – față de Ucraina. Toate aceste țări împărtășesc o graniță a anxietății și o istorie marcată de umbra Moscovei. Dar reacțiile lor față de război nu au fost similare. Unele, precum Polonia și statele baltice, tratează supraviețuirea Ucrainei ca fiind inseparabilă de a lor. Altele, în special Ungaria și Slovacia, s-au opus trimiterii de arme și au adoptat un ton prudent, chiar contrar.

Sprijin militar și non-militar: de la angajament strategic la asistență prudentă

1. Susținătorii din prima linie

Polonia, Lituania, Letonia și Finlanda au preluat inițiativa, atât politic, cât și militar. Logica lor este simplă: ajutând Ucraina să se apere înseamnă să-și apere propriile granițe.

Polonia a devenit centrul logistic al războiului la scurt timp după februarie 2022. Prin aeroportul Rzeszów–Jasionka a trecut o mare parte din armamentul occidental destinat Ucrainei. Varșovia a trimis 47 de pachete de ajutoare militare, inclusiv 318 tancuri, 586 de vehicule blindate și 137 de sisteme de artilerie, alături de 19.500 de terminale Starlink – mai mult decât orice altă țară. Zeci de mii de soldați ucraineni s-au antrenat pe teritoriul polonez.

Amploarea ajutorului umanitar este la fel de impresionantă: milioane de refugiați au trecut granița în Polonia în 2022, iar cheltuielile guvernului pentru ajutor au depășit 25 de miliarde de euro, plasând Polonia printre primii trei susținători globali ai Ucrainei.

În țările baltice, Lituania și Letonia au o contribuție mult peste capacitatea lor. Lituania a alocat Ucrainei peste un miliard de euro în asistență militară și o parte substanțială din PIB-ul său. Sprijinul său include arme, muniție, vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și instruire militară. Natura sprijinului a evoluat: de la asistență de urgență în 2022 la angajamente mai structurate și pe termen lung în perioada 2023–2025, incluzând programe financiare multianuale și cooperare în domeniul industriei de apărare.

Letonia a fost un susținător ferm al Ucrainei încă de la începutul conflictului, în 2014. A fost una dintre țările care au furnizat armament letal extrem de necesar în ultimele zile înainte de invazia pe scară largă din februarie 2022. Printre altele, letonii erau mândri că sistemele de rachete Stinger pe care le-au trimis ucrainenilor au putut ajuta la doborârea avioanelor rusești care se apropiau de Kiev în primele zile ale invaziei. Letonia a oferit o gamă largă de sprijin militar, de la muniție la vehicule Patria 6x6 de mare mobilitate produse în Letonia. În februarie, Letonia a anunțat următoarea livrare de echipament militar în valoare de 10 milioane de euro pe care o comandă din SUA.

În ceea ce privește sprijinul non-militar, Letonia trimite echipamente pentru stații electrice și de încălzire, iar sute de soldați ucraineni primesc îngrijiri medicale și reabilitare în spitalele letone.

Ambele națiuni văd agresiunea rusă nu ca o amenințare îndepărtată, ci ca o amintire a unor vremuri de care abia au scăpat.

Finlanda a devenit, de asemenea, un contribuitor major în urma invaziei Rusiei. Țara nordică este al șaptelea donator bilateral din lume pentru Ucraina și a furnizat Ucrainei ajutor militar în valoare de 3,2 miliarde de euro. În februarie anul acesta, Finlanda a decis să trimită un al 32-lea pachet de ajutoare militare către Ucraina, dar, din motive de securitate națională, au fost făcute publice puține informații despre conținutul acestor pachete.

Sprijinul total acordat de Finlanda Ucrainei se ridică la peste 4,1 miliarde de euro, însă această sumă va crește odată ce, în primăvară, vor fi incluse costurile de primire a persoanelor cărora li s-a acordat protecție temporară în 2025. Ucraina este cel mai mare beneficiar al ajutorului umanitar din partea Finlandei.

De asemenea, Finlanda a sprijinit Ucraina prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al UE, trimițând, de exemplu, echipamente medicale, autospeciale de pompieri, ambulanțe și generatoare de curent de rezervă. Având un consens larg în sprijinul Ucrainei, Finlanda a elaborat planuri naționale de sprijinire a Ucrainei, iar sprijinul pentru Ucraina face parte din programul actual al guvernului și din bugetul de stat. Finlanda și Ucraina au semnat un acord bilateral de cooperare în domeniul securității în aprilie 2024 pentru a sprijini capacitățile de apărare pe termen lung și societatea Ucrainei.

2. Parteneri prudenți

În următorul eșalon se află România, Cehia și Bulgaria – țări care susțin Ucraina, dar își moderează sprijinul.

România reprezintă un caz deosebit de interesant. Deși are cea mai lungă frontieră din UE cu Ucraina – aproximativ 613 kilometri – inițial a reacționat mai lent la invazie decât unii vecini. Cu timpul, însă, România a devenit un partener logistic și umanitar important pentru Ucraina. Între februarie 2022 și jumătatea anului 2025, asistența totală acordată de România Ucrainei a fost estimată la aproximativ 1,5 miliarde de euro. Țara a jucat un rol esențial în facilitarea exporturilor ucrainene, în special a transporturilor de cereale prin portul Constanța, după ce Rusia a blocat anumite rute în Marea Neagră.

Teritoriul României a servit, de asemenea, drept coridor de tranzit pentru transportul de echipamente militare și ajutoare umanitare. România a furnizat, de asemenea, mai multe pachete de asistență militară, printre care se numără un sistem de apărare aeriană Patriot. Cu toate acestea, majoritatea detaliilor privind ajutorul militar acordat de România rămân clasificate, ceea ce reflectă o politică de comunicare publică limitată.

Cu toate acestea, relațiile bilaterale dau semne de aprofundare. Pe 12 martie, cei doi președinți, Volodimir Zelenski și Nicușor Dan, au semnat o declarație de parteneriat strategic la București, alături de acorduri de cooperare în sectoarele energiei și apărării, ultimul incluzând și planuri de producere a dronelor în România folosind tehnologie ucraineană.

Republica Cehă a oferit, de asemenea, un sprijin semnificativ. Sub guvernul prim-ministrului Petr Fiala (2021–2025), Praga a susținut puternic Ucraina și a lansat inițiativa cehă privind muniția, menită să furnizeze obuze de artilerie armatei ucrainene. Guvernul ceh a furnizat, de asemenea, echipament militar și contribuții financiare către mecanismele internaționale de apărare. Cu toate acestea, în urma alegerilor din 2025, noul guvern condus de Andrej Babiš a adoptat un ton mai prudent în ceea ce privește angajamentele financiare viitoare, deși asistența nu a fost întreruptă complet.

Bulgaria a sprijinit, de asemenea, Ucraina, deși instabilitatea politică internă a complicat procesul decizional. Între 2022 și 2024, țara a cunoscut alegeri repetate și schimbări de guvern, ceea ce a încetinit aprobarea pachetelor de ajutor. În ciuda acestei instabilități, Bulgaria a livrat 13 pachete de asistență militară și rămâne aliniată la politica UE și NATO față de Ucraina.

Ministerul Apărării precizează că datele referitoare la conținutul exact al pachetelor sunt clasificate.

La polul scepticismului se află Slovacia și Ungaria, unde retorica guvernamentală subminează sentimentul de scop comun în Europa de Est.

Slovacia a jucat inițial un rol notabil în sprijinirea Ucrainei. A furnizat un sistem de apărare aeriană S-300, avioane de vânătoare MiG-29 și alte echipamente militare în faza inițială a războiului. Însă prim-ministrul Robert Fico a schimbat cursul după revenirea la putere în 2023, jurând că „niciun glonț pentru Ucraina”. Armele slovace încă își găsesc drumul peste graniță prin comerțul privat, dar sprijinul oficial s-a oprit.

Viktor Orbán din Ungaria a mers și mai departe, refuzând să permită transporturile de arme pe teritoriul ungar și limitând ajutorul la forme umanitare – aproximativ 266 de milioane de euro până acum. Guvernul său prezintă războiul ca o confruntare geopolitică impusă de Bruxelles și Kiev, nu de Moscova. Pentru Orbán, neutralitatea este atât strategie, cât și ideologie.

Mobilizarea societății civile

Pe tot cuprinsul Flancului Estic, organizațiile societății civile, voluntarii și cetățenii obișnuiți au jucat un rol important în sprijinirea Ucrainei. În multe cazuri, inițiativele comunitare au completat sau chiar au compensat politicile guvernamentale.

În Polonia, mobilizarea civică a fost fără precedent.

Sondajele indică faptul că peste trei sferturi din populație a ajutat refugiații ucraineni într-un fel sau altul, fie prin donații bănești, voluntariat sau găzduirea familiilor strămutate. Una dintre cele mai vizibile inițiative a fost o campanie națională care a strâns milioane de euro pentru o dronă Bayraktar, care a devenit ulterior un simbol al solidarității populare cu Ucraina.

„Strângeri de fonduri comunitare pentru generatoare de energie electrică (2022–2023)” a fost o altă campanie de succes menită să achiziționeze și să livreze generatoare de energie electrică către municipalitățile, spitalele și instituțiile publice ucrainene înainte de venirea iernii. Aceste eforturi au dus la instalarea a sute de generatoare, atenuând consecințele umanitare ale întreruperilor de energie electrică.

Lansată în ianuarie 2026 de grupuri civice și organizații umanitare, campania națională „Căldură din Polonia pentru Kiev” a strâns rapid câteva milioane de zloți. Fondurile au permis achiziționarea și transportul a sute de generatoare de energie electrică și dispozitive de încălzire în Ucraina, consolidând infrastructura civilă critică în timpul sezonului de încălzire din timpul iernii.

Activiștii din Lituania și Letonia au făcut același lucru, finanțând sisteme radar, generatoare de energie electrică și vehicule. Numai orașul Riga a trimis 31 de autobuze urbane în Ucraina. Rețeaua letonă „Entrepreneurs for Peace” a strâns donații în valoare de peste 17 milioane de euro.

În Letonia, orașul Riga a donat 31 de autobuze urbane către Kiev și Cernihiv. Asociația „Twitter Konvojs”, care coordonează donațiile, a livrat până acum

peste 3.400 de vehicule, în mare parte SUV-uri 4x4, vehicule de evacuare și autobuze.



Campaniile lituaniene au strâns fonduri pentru echipamente militare, precum drone și sisteme radar, în timp ce numeroase ONG-uri au coordonat asistența umanitară pentru refugiați – Crucea Roșie Lituaniană, Banca de Alimente, Caritas, Organizația de Ajutor a Ordinului de Malta și Save the Children.

Aceste inițiative au obținut rezultate semnificative: milioanele de euro strânse au permis achiziționarea de sisteme radar, tehnologii anti-drone, echipamente medicale și de protecție, precum și acordarea de asistență continuă refugiaților din Lituania.

În Republica Cehă, organizații precum People in Need sunt active de mult timp în Ucraina și și-au extins activitățile după invazie. Inițiativa de finanțare participativă „A Gift for Putin” se concentrează pe achiziționarea de echipamente pentru armata ucraineană. De asemenea, organizația Czech Charity for Ukraine oferă asistență umanitară, inclusiv consumabile medicale, sprijin psihologic și generatoare pentru comunitățile afectate.

Inițiativele societății civile au avut, de asemenea, un rol semnificativ în România, unde activiștii și ONG-urile au strâns fonduri pentru ambulanțe, generatoare și alte provizii. Cea mai cunoscută personalitate este activistul civic Radu Hossu, care a strâns fonduri pentru armata ucraineană, inclusiv pentru un spital mobil, ambulanțe, vehicule de teren și generatoare de curent. Organizații precum Expert Forum și Funky Citizens au contribuit, de asemenea, strângând fonduri și livrând alimente, medicamente, motorină pentru școli și spitale, precum și alte provizii esențiale.

În Finlanda și Bulgaria, organizații umanitare consacrate – inclusiv Crucea Roșie și organizații caritabile religioase – au coordonat livrările de ajutoare și asistența acordată refugiaților. Deși donațiile din partea persoanelor fizice au scăzut oarecum pe măsură ce războiul a continuat, rețelele de voluntari rămân active.

Crucea Roșie din Bulgaria a organizat campanii de strângere de fonduri și de ajutor umanitar, iar o serie de organizații neguvernamentale au ajutat refugiații ucraineni cu cazare, alimente și echipamente. Donatori privați și grupuri de voluntari au strâns fonduri pentru consumabile medicale, echipamente și multe altele.

Ucraina a fost sprijinită de organizații consacrate ale societății civile din Finlanda, precum Crucea Roșie, precum și de mai multe asociații și grupuri de voluntari. În cei patru ani de război, Asociația Ucraineană din Finlanda, o organizație culturală fondată în 1997, a organizat ajutorul pentru Ucraina și a ajutat ucrainenii care au fugit de război în Finlanda.



Chiar și în Ungaria și Slovacia, unde guvernele și-au redus implicarea, organizațiile caritabile locale continuă să trimită pe front echipamente medicale, haine și drone civile.

Comunicarea politică și discursurile interne

Modul în care guvernele își exprimă sprijinul față de Ucraina variază semnificativ în regiune și reflectă diferențele dintre mediile politice interne.

Țări precum Lituania, Letonia, Finlanda, Republica Cehă și Polonia au menținut un mesaj relativ clar și consecvent. Liderii politici subliniază frecvent că lupta Ucrainei împotriva agresiunii ruse este direct legată de propria lor securitate națională. În aceste țări, sprijinul pentru Ucraina se bucură de un larg consens politic și este prezentat ca un angajament strategic pe termen lung.

Lituania oferă unul dintre cele mai clare exemple ale acestei abordări. Comunicarea guvernului leagă în mod consecvent victoria Ucrainei de stabilitatea regională și contracarează activ narațiunile pro-ruse din spațiul informațional. Guvernul susține deschis victoria Ucrainei și acordă asistență susținută pe termen lung. Narațiunile pro-ruse nu au devenit dominante, deoarece instituțiile combat activ dezinformarea și consolidează reziliența societății. Preocupările legate de o potențială opoziție internă nu constituie un factor principal care determină poziția publică a guvernului.

În Letonia, mesajele privind sprijinul au rămas clare și nu s-au schimbat în ciuda altor evoluții locale sau internaționale.

Forțele de opoziție rămân mai slabe și mai discrete, temându-se de reacții negative din partea segmentului mult mai numeros al societății care susține Ucraina. Sprijinul este în mare măsură corelat cu apartenența etnică: opoziția este mai puternică în rândul etnicilor ruși, în timp ce sprijinul este foarte puternic în rândul etnicilor letoni.

Finlanda a adoptat o strategie similară. Autoritățile își exprimă deschis sprijinul pentru Ucraina și subliniază că asistența va continua „atât timp cât va fi necesar”. Criticile publice la adresa acestei politici rămân limitate.

Polonia a demonstrat inițial o puternică unitate politică în ceea ce privește politica față de Ucraina. Cu timpul, însă, dezbaterile interne s-au intensificat, în special în timpul crizei comerțului cu cereale și al campaniilor electorale.

Ciclurile electorale din 2023 și 2025 au influențat și mai mult discursul: partidele de extremă dreaptă au pus din ce în ce mai mult accentul pe suveranitatea economică și pe o agendă de tip „polonezii pe primul loc”, determinând chiar și politicienii de centru să adopte poziții mai critice. În același timp, dezinformarea care îl prezenta pe Kiev ca fiind „nerecunoscător” a devenit mai răspândită. După schimbarea guvernului în 2023, sprijinul strategic al Poloniei pentru Ucraina a continuat, dar accentul s-a mutat către coordonarea în cadrul UE și NATO.



Până în decembrie 2025, sondajele realizate de Institutul Național de Statistică al Poloniei (CBOS) au indicat că sprijinul public pentru acceptarea refugiaților ucraineni a scăzut la 48%, opoziția situându-se la 46% – cel mai ridicat nivel înregistrat din 2014 și o scădere abruptă față de nivelurile de peste 90% din 2022.

În timp ce Polonia continuă să sprijine Ucraina din punct de vedere strategic, retorica politică a devenit mai nuanțată.

În Republica Cehă, guvernul Fiala a exprimat în mod constant un sprijin politic ferm față de Ucraina pe toată durata mandatului său. Reprezentanții oficiali au subliniat în repetate rânduri că sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei era necesar pentru securitatea atât a Republicii Cehe, cât și a Europei. Președintele Petr Pavel, aflat în funcție din 2023, a exprimat opinii similare.

După alegerile din 2025, prim-ministrul Andrej Babiš a descris războiul ca fiind fără sens și a subliniat importanța instaurării păcii, semnalând totodată o abordare mai prudentă a asistenței financiare și militare în comparație cu guvernul anterior.

Diferențele politice au fost vizibile și în gesturile simbolice. Cu ocazia aniversării invaziei, unele ministere au arborat steaguri ucrainene în semn de solidaritate, în timp ce ministerele conduse de partidul SPD, care critică deschis sprijinul acordat Ucrainei, nu au făcut acest lucru.

România reprezintă un caz de comunicare mai prudentă. Autoritățile au evitat adesea să evidențieze contribuții militare specifice și, în schimb, subliniază implicațiile mai largi de securitate ale sprijinirii Ucrainei. Mesajul central a fost că reziliența Ucrainei este direct legată de securitatea națională a României și de stabilitatea Flancului Estic al NATO.

Cu toate acestea, au apărut tensiuni. Criza cerealelor din 2023 a dus la o scădere a sprijinului public, chiar și membrii coaliției de guvernare acuzând producătorii ucraineni că beneficiază de un tratament preferențial în detrimentul fermierilor români. Un alt moment de tensiune a avut loc în același an, când ministrul transporturilor a răspândit informații false potrivit cărora lucrările de dragare efectuate de Ucraina pe Canalul Bîstroe dăunează biosferei Deltei Dunării.

Opinia publică s-a schimbat în consecință. Un sondaj realizat în februarie arată că 54,9% dintre respondenți dau vina pe Rusia pentru declanșarea războiului (în scădere față de 71,2% în mai 2022), în timp ce 14,1% indică Ucraina, 7,7% Statele Unite și 9% Uniunea Europeană.

În Bulgaria, polarizarea politică și influența narațiunilor rusești în mediul media au încurajat guvernele să-și exprime sprijinul pentru Ucraina cu prudență și, uneori, în mod ambiguu.



Ungaria reprezintă unul dintre cele mai controversate cazuri în ceea ce privește mesajele politice. Guvernul prezintă frecvent conflictul ca o luptă geopolitică în care Ungaria trebuie să rămână neutră pentru a-și proteja interesele naționale. Comunicarea oficială descrie adesea Ucraina și instituțiile europene ca fiind responsabile de prelungirea războiului.



În mesajele guvernamentale, responsabilitatea pentru război este atribuită Ucrainei și Uniunii Europene, nu Rusiei. Guvernul a poziționat treptat Ucraina ca principalul adversar al Ungariei: o țară care ar dori să atragă maghiarii în război, amenință securitatea energetică și — în cooperare cu opoziția și „Bruxelles” — încearcă să înlocuiască guvernul lui Viktor Orbán, astfel încât fondurile maghiare să poată fi cheltuite pentru război.



Campaniile de comunicare ale guvernului l-au vizat pe președintele Zelenski, în timp ce cel mai mare partid de opoziție, Tisza, este acuzat de complicitate cu ucrainenii. În perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din 2024, Fidesz a făcut din chestiunea „război sau pace” mesajul său central, iar aceasta rămâne tema principală în perspectiva alegerilor parlamentare din 2026.

În Slovacia, retorica guvernului s-a schimbat semnificativ după alegerile din 2023. Prim-ministrul Robert Fico a criticat asistența militară occidentală și a subliniat că diplomația este singura cale către încheierea războiului.

Recent, după ce bombardarea conductei de petrol Drujba a întrerupt aprovizionarea cu petrol rusesc către Slovacia și Ungaria la sfârșitul lunii ianuarie, Fico a escaladat tensiunile prin oprirea furnizării de energie electrică de urgență către Ucraina, acuzând-o că nu a restabilit tranzitul în mod deliberat.

Analiștii leagă adesea retorica mai favorabilă Rusiei a guvernului de pragmatismul politic și de eforturile de a atrage alegătorii mai radicali, precum și de simpatiile pro-ruse din anumite părți ale societății slovace, înrădăcinate în narațiunile istorice.

Când Washingtonul ezită

Posibilitatea reducerii sprijinului acordat de SUA Ucrainei a stârnit îngrijorare în mare parte a flancului estic. Țările cu o orientare transatlantică puternică – precum Polonia, România, Lituania, Letonia și Finlanda – consideră implicarea americană drept o piatră de temelie a securității regionale.

Ca răspuns la incertitudinea privind politica SUA, mai multe guverne au subliniat necesitatea ca Europa să-și asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea Ucrainei.

Fluctuațiile temporare ale asistenței americane suscită îngrijorări; cu toate acestea, orientarea strategică a Lituaniei rămâne neschimbată.

Împreună cu alte state din regiune, Lituania solicită Europei să își asume o responsabilitate mai mare în cazul în care sprijinul SUA ar scădea. Pe plan intern, sprijinul puternic pentru integrarea Ucrainei în NATO și în Uniunea Europeană este considerat o soluție pe termen lung pentru securitatea regională.

Liderii polonezi au solicitat garanții de securitate mai puternice pentru Ucraina, în timp ce oficialii români au subliniat importanța consolidării cooperării europene în domeniul apărării.

Polonia pledează activ pentru garanții cât mai puternice și fiabile cu putință. Donald Tusk a subliniat în repetate rânduri că astfel de asigurări de securitate nu sunt doar vitale pentru Ucraina, ci și esențiale pentru protejarea securității naționale a Poloniei.

Această narațiune în evoluție se reflectă în opinia publică.



Conform unui sondaj realizat de institutul de cercetare Opinia24, 53% dintre polonezi se opun în prezent continuării livrărilor de arme către Ucraina din partea Poloniei, ceea ce reflectă o schimbare semnificativă față de perioada anterioară, caracterizată de un sprijin larg.

Reducerea ajutorului acordat de SUA Ucrainei nu a dus la o schimbare directă a politicii bulgare, dar a subliniat importanța unei Europe mai puternice. Schimbarea poziției Statelor Unite cu privire la sprijinul acordat Ucrainei nu a modificat în mod semnificativ atitudinea liderilor politici cehi.

Lituania și Letonia au susținut, de asemenea, că Europa trebuie să fie pregătită să-și extindă rolul în cazul în care sprijinul SUA scade, chiar dacă acestea continuă să aprecieze parteneriatul transatlantic.

Finlanda oferă un exemplu interesant: încrederea publicului în Statele Unite a scăzut. 73% dintre finlandezi consideră că Statele Unite sunt o țară instabilă și imprevizibilă, astfel încât este puțin probabil ca decizia SUA să aibă vreun impact asupra sprijinului Finlandei pentru Ucraina.

Acest lucru este indicat, de exemplu, de un sondaj realizat de compania de cercetare Iro Research a MTV News în octombrie 2025, conform căruia 71% dintre respondenți consideră că Finlanda ar trebui să participe într-un fel la garanțiile de securitate ale Ucrainei.



Ungaria a adoptat o abordare diferită, salutând reducerea asistenței americane și argumentând că aceasta sporește șansele negocierilor diplomatice cu Rusia.



Actualul guvern al Slovaciei și-a exprimat, de asemenea, simpatia față de această perspectivă.

Guvernul condus de Robert Fico a susținut în repetate rânduri că războiul nu poate fi rezolvat pe cale militară și că țările occidentale ar trebui să se concentreze mai mult pe diplomație. De asemenea, Fico a lăudat adesea pozițiile și deciziile lui Donald Trump cu privire la acest conflict.

Sprijinul pentru aderarea Ucrainei la UE și NATO

Sprijinul pentru viitoarea aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO este un alt domeniu în care devin vizibile diferențele dintre țările din Flancul Estic.

Polonia, Lituania, Letonia, Finlanda și România susțin cu tărie aderarea Ucrainei la UE și, în general, pledează și pentru viitoarea sa aderare la NATO. Aceste țări consideră că integrarea Ucrainei în instituțiile occidentale este esențială pentru stabilitatea regională pe termen lung.

România, de exemplu, susține în mod constant extinderea UE în Europa de Est și pledează pentru integrarea europeană a Ucrainei, alături de aderarea Moldovei la UE.

După invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, guvernul polonez a susținut cu tărie viitoarea aderare a Ucrainei la UE și NATO. De-a lungul timpului, au apărut voci mai prudente. Cu toate acestea, Polonia continuă să susțină integrarea Ucrainei în UE și participă la programul Ukraine2EU, ajutând Ucraina să se pregătească pentru negocierile de aderare.



În ceea ce privește NATO, guvernul polonez a adoptat o abordare mai prudentă. Prim-ministrul Donald Tusk susține aspirațiile Ucrainei, dar subliniază constrângerile geopolitice și practice. De asemenea, Polonia pledează pe plan internațional pentru garanții solide de securitate pentru Ucraina în cadrul oricăror potențiale negocieri de pace cu Rusia.

Între timp, președintele Karol Nawrocki, de dreapta, și-a exprimat scepticismul față de aderarea Ucrainei atât la UE, cât și la NATO.

Opinia publică reflectă aceste diviziuni: un sondaj din toamna anului 2025 a arătat că 68,9% dintre polonezi susțin aderarea Ucrainei la UE dacă sunt îndeplinite condițiile, în timp ce o majoritate (52,7%) se opune aderării la NATO.

Bulgaria susține, de asemenea, integrarea Ucrainei și viitoarea sa aderare la UE.

Republica Cehă și Slovacia adoptă o abordare mai prudentă. Deși ambele țări susțin aderarea Ucrainei la UE, opinia publică din Republica Cehă rămâne sceptică față de extindere. Actualul guvern al Slovaciei susține aderarea la UE, dar se opune aderării Ucrainei la NATO.

Ungaria este țara cea mai critică în această privință. Guvernul se opune aderării Ucrainei atât la UE, cât și la NATO și și-a folosit poziția în cadrul instituțiilor europene pentru a amâna anumite decizii legate de Ucraina.

Deși guvernul de la Budapesta a votat până acum în favoarea tuturor pachetelor de sancțiuni împotriva Rusiei, acesta blochează actualul pachet, al 20-lea, precum și împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care UE intenționează să-l acorde Ucrainei, deoarece Ucraina nu a reluat tranzitul de țiței rusesc prin conductele Drujba, care au fost avariate în urma unui atac rusesc la sfârșitul lunii ianuarie.

