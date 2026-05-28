Ce contracte a semnat până acum MApN prin SAFE: drone, sisteme MISTRAL și vehicule tactice

Ministerul Apărării Naționale a transmis joi câte contracte și în ce constau ele a semnat, până la această dată, în cadrul Programului SAFE.

MApN a semnat un contract cu compania Quantum Systems pentru furnizarea produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, în valoare de 30,7 milioane euro, fără TVA.

Documentul prevede livrarea, în anul 2027, a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector), utilizate pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere. Contractul include și 15 kit-uri Scorpion, care permit transformarea platformelor din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”.

Potrivit MApN, noile sisteme vor completa capabilitățile existente ale Armatei României și vor fi complementare proiectului de coproducție dezvoltat în România.

România cumpără 231 de sisteme MANPAD MISTRAL

Un alt contract important a fost parafat între MApN și Ministerul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză pentru achiziția sistemelor portabile antiaeriene MANPAD MISTRAL.

Achiziția este realizată în cadrul inițiativei europene „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, din care România face parte alături de alte state europene.

Valoarea contractului este de 625,591 milioane euro, fără TVA, și include: 231 de sisteme MANPAD MISTRAL; 934 de rachete MISTRAL; servicii de instruire; muniții de antrenament; documentație tehnică; un simulator; suport logistic. Programul MISTRAL este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza regulamentului SAFE – „Acțiunea pentru securitatea Europei”.

Contract de peste 1 miliard lei pentru vehicule IVECO

MApN a semnat și un contract subsecvent pentru programul „Platforme multifuncționale de transport pe roți”, în baza acordului-cadru încheiat în 2019 cu IVECO Defence Vehicles.

Valoarea contractului este de 1,069 miliarde lei, fără TVA, iar compania are obligația să livreze, în perioada 2026–2028, un total de 860 de platforme multifuncționale de transport pe roți, în 16 configurații diferite.

Contract pentru muniție calibru 35x228 mm

Prin intermediul NATO Support and Procurement Agency, Ministerul Apărării a semnat și un contract pentru achiziția de muniție tip 35x228 mm.

Acordul prevede furnizarea a 87.360 de lovituri calibrul 35x228 mm LINKED HEI-T, în valoare de 23,356 milioane euro, fără TVA. Livrările sunt programate pentru anul 2027.

MApN caută soluții pentru implementarea programului SAFE

Ministerul Apărării Naționale a precizat că analizează soluții pentru depășirea obstacolelor de natură procedurală și comercială, astfel încât calendarul de implementare al programului european SAFE să fie respectat.