Ce s-a decis la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic dedicată securității Mării Negre

Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic dedicată securității Mării Negre a oferit prilejul unei evaluări aliate asupra amenințărilor generate de acțiunile Rusiei în regiune, inclusiv asupra celor care afectează direct securitatea României.

Ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, a evidențiat consecințele atacurilor ruse asupra Ucrainei, în special incidentele repetate cu drone și riscurile pe care acestea le generează pentru spațiul aerian național, siguranța cetățenilor români, securitatea navigației, precum și pentru infrastructura critică din zonă, potrivit unui comunicat MAE.

România a subliniat că recentele incidente cu drone confirmă caracterul persistent și tot mai complex al amenințărilor la adresa securității regionale. Astfel, România a evidențiat necesitatea ”consolidării urgente a capabilităților aliate dislocate pe teritoriul național, în special în domeniul apărării aeriene și al combaterii dronelor”.

Aliații au reconfirmat solidaritatea deplină cu România.

”Discuțiile au vizat măsurile aflate în derulare la nivelul NATO pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, inclusiv activitățile destinate contracarării amenințărilor generate de drone, precum și modalitățile concrete prin care sprijinul aliat pentru România poate fi consolidat în continuare”.

Reuniunea de miercuri de la Bruxelles creează ”premisele pentru avansarea accelerată, în perspectiva Summit-ului NATO de la Ankara (7-8 iulie), a unor măsuri aliate suplimentare privind apărarea aeriană și contracararea dronelor pe Flancul Estic”, subliniază MAE.

Reuniunea a reconfirmat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică.

NATO monitorizează în permanență situația de securitate din regiunea Mării Negre și evaluează constant măsurile necesare pentru protejarea teritoriului aliat.

Conform MAE, organizarea reuniunii dedicate acestui subiect la nivelul Consiliului Nord-Atlantic a avut loc la inițiativa României și face parte din demersurile susținute ale țării noastre, prin Delegația României la NATO, de a menține securitatea Mării Negre pe agenda Alianței.

Este important ca NATO ”să își întărească prezența și capabilitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime”, a comentat președintele Nicușor Dan.

”România a accentuat, o dată în plus, necesitatea unor contribuții suplimentare din partea Aliaților și a evidențiat că țara noastră are, la rândul său, în derulare inițiative, proiecte și achiziții importante în acest sens. În cadrul discuției a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, astfel încât la Summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru Aliații vizați”, a scris președintele pe Facebook.





