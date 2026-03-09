Ce s-a decis la reuniunea de lucru pentru accelerarea investițiilor în energie electrică

Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții mai multor ministere au analizat marți soluțiile pentru accelerarea proiectelor de consolidare, extindere și modernizare a rețelei de transport de înaltă tensiune în sectorul energiei eletrice.

La reuniunea de la Palatul Victoria au fost discutate și soluțiile pentru interconectarea cu statele vecine.

Premierul Ilie Bolojan a cerut ministerelor implicate să lucreze pentru modificarea legislației în sensul reducerii termenelor de avizare a proiectelor de importanță națională din sectorul energiei electrice.

În acest sens, Ministerul Energiei va discuta cu ministerele de linie și va pregăti soluții legislative pentru introducerea unor termene mai scurte de avizare și autorizare, având în vedere că în prezent acest proces este unul de durată, anunță Guvernul.

De asemenea, au fost discutate soluțiile pentru urgentarea proiectelor de acte normative referitoare la exproprierea terenurilor necesare dezvoltării investițiilor în rețeaua de energie electrică, etapă premergătoare începerii lucrărilor.

În prezent, se află pe circuitul de avizare mai multe astfel de proiecte de Hotărâre de Guvern.

”Aveți sprijinul meu să simplificați autorizarea și avizarea proiectelor pentru consolidarea, extinderea și modernizarea rețelei de transport a energiei electrice și să vă axați asupra investițiilor strategice din energie”, a precizat premierul Bolojan, care a dat termen ministerelor să prezinte în Guvern, în ședința de săptămâna viitoare, proiectele de acte normative referitoare la exproprieri, aflate în prezent pe circuitul de avizare.

La reuniune au participat viceprim-ministrul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Justiției, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.