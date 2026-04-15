Ce spune șefa CCR despre motivele care au dus la anularea alegerilor din 2024

Președintele Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, susține că anularea alegerilor prezidențiale a fost decisă în urma unor încălcări ale Constituției, dar și din cauza nerespectării unor reguli de finanțare a campaniei electorale.

Întrebată, miercuri seară, la TVR Info, potrivit News.ro, despre anularea alegerilor prezidențiale, șefa CCR Simina Tănăsescu a declarat că "motivele țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale".

"Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției noastre. Ele sunt de competența CCR și sunt motive care au fost detaliate într-o hotărâre care a trecut destul de multe teste juridice, și testul Comisiei de la Veneția, și testul Comisiei Europene”, a afirmat șefa CCR, Simina Tănăsescu.

Ea a precizat că unele chestiuni legate de campania electorală și de finanțarea campaniei au făcut obiectul analizei abia la finalul procedurii, când au trebuit validate alegerile în ansamblu.

"Unele aspecte nu sunt în competența Curții, ele țin de alte instituții ale statului care se ocupă de comunicare și de campanie, de modul de desfășurare al campaniei, nu atât de mult de finanțare, dar de modul desfășurare al campaniei. Iar încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, poate cel mai important dintre drepturile acestea - dreptul de vot al cetățenilor, chiar cred că nu aveam cum să o stabilim anterior. Împreună cu o țară întreagă și noi am luat la cunoștință de documente desecretizate și am avut nevoie de un timp de procesare a informațiilor din acele documente", a afirmat președintele CCR, Simina Tănăsescu.

Ea a precizat că decizia anulării alegerilor nu a fost una ușoară, însă a fost o decizie asumată.

"N-a fost o decizie ușoarã, n-a fost una pe care să ne-o dorim, n-a fost ceva la care să ne fi gândit vreodată că am putea să ne confruntăm cu așa ceva, însă a fost o decizie asumată, o decizie calmă, în sensul relatării unor argumente, informații, pe care nu le-am avut, dar nu le-a avut nimeni înainte ca ele să fi fost desecretizate. Au necesitat un timp de înțelegere și de gândire asupra argumentelor și decantarea a ce poate să reprezinte informație utilă", a adăugat Simina Tănăsescu.

”Când documente desecretizate arată faptul că e posibil că într-o campanie electorală să ai un salt spectaculos de popularitate cu cheltuieli absolut inexistente sau cel puțin declarate ca fi zero, asta e o informație pe care nu o aveam anterior și pe care a trebuit să o analizăm din perspectivă constituțională”, a mai afirmat Simina Tănăsescu.

Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din 2024, după derularea primului tur.