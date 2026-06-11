Ce sunt Flamingo, noile rachete low-cost (inventate în Ucraina de un start-up)?

Principalele caracteristici: are o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri, poartă un focos de 1.150 kg, este relativ precisă, poate produce până la 210 pe lună și costă mai puțin decât rachetele "verișoare" occidentale.

Aceste calități ar trebui să explice singure de ce politicienii și militarii de la Kiev acordă o importanță deosebită noii rachete FP-5 Flamingo, care de câteva luni a devenit ținta rafinăriilor și bazelor militare rusești, scrie Corriere della Sera.

Însă, pentru Zelenski și generalii săi, există un aspect anume care conferă noii arme o valoare inestimabilă: a fost concepută, proiectată aproape în întregime și construită în mare parte în Ucraina, ceea ce confirmă că țara reușește nu doar să reziste, ci și să se mențină în picioare împotriva inamicului rus. O eră diferită și un viitor care promite optimism.

Vremea dronelor

Bayraktar importate din Turcia în primele luni ale războiului s-a încheiat, și odată cu ea și cea a limitărilor impuse de Biden privind utilizarea armelor americane, înainte ca Trump să blocheze radical transportul de material de război american, influențat parțial de admirația sa pentru Vladimir Putin.

Succesele nu întârzie să apară. Purtătorii de cuvânt ai armatei ucrainene au observat de mult timp cât de relativ primitive sunt apărările antiaeriene rusești, ceea ce le face ușor de penetrat de drone și rachete de nouă generație. Miercuri, însuși Zelenski a mulțumit pe rețelele de socializare dezvoltatorilor noii rachete și unităților care au lansat-o. "Mulțumiri rachetei FP-Flamingo, care ... a lovit o uzină militară din Ceboksari și rafinăria de petrol din Kuibîșevski, în regiunea Samara, la 900 de kilometri de front", a spus el.

Cuvintele sale surprind esența noii puteri militare a Ucrainei: devine independentă, nemaiavând nevoie de permisiune. "De ce poate Putin să atace Kievul și noi nu putem răspunde atacând Moscova?", se întreba fostul ministru de externe Dmitro Kuleba, pe jumătate surprins, pe jumătate plin de resentimente, în primele săptămâni ale invaziei perfide a lui Putin din 24 februarie 2022.

Astăzi, lucrurile nu mai stau așa: ucrainenii amenință capitala rusă, atacă sistemul energetic până la 2.000 de kilometri de granița dintre cele două țări, deteriorează fabricile de armament, forțează închiderea intermitentă a aeroporturilor și provoacă ravagii la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, spre uimirea delegațiilor străine.

Flamingo este construit de Fire Point, un startup care, la fel ca multe companii militare ucrainene, a fost creat în umbra alarmelor și a bombelor la sfârșitul primului an al noului război (cel vechi a început odată cu atacul rusesc din 2014). Constă dintr-o bombă aeriană transformată într-o rachetă de croazieră cu motor cu reacție.

Membrii fondatori sunt absolvenți recenți de inginerie, tineri arhitecți și informaticieni, copii ai noii generații conectați la modul de viață occidental. Același lucru este valabil și pentru companiile care au apărut din nimic, adesea din inițiativa câtorva studenți fără experiență militară, dar hotărâți să acumuleze experiență vizitând liniile frontului din Donbas. Aceste companii își vând acum dronele aeriene și terestre monarhiilor din Golf, care au nevoie de apărare împotriva dronelor și rachetelor iraniene și cooperează cu companii europene de top.

Fire Point a încheiat curând un parteneriat cu grupul britanic Milanion. Primele modele Flamingo, al căror nume și culoare roz recunosc aparent numeroasele femei care au lucrat la proiect, au intrat în funcțiune în august 2025. Potrivit "Financial Times", noul model este un fel de versiune mai puțin costisitoare a sistemelor antirachetă americane Patriot. "The Economist" relatează că o parte din producție se desfășoară în străinătate, dar 90% din componente sunt apoi asamblate în Ucraina.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA