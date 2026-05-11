Ce vrea să cumpere SRI cu peste 450 mil. de euro, bani alocați din SAFE

Serviciul Român de Informații (SRI) pregătește investiții strategice de aproximativ 462 de milioane de euro în tehnologii avansate de securitate, apărare cibernetică și mobilitate aeriană, prin intermediul instrumentului european SAFE.

În ziua în care MAI a trimis Parlamentului planul de înzestrare, SRI a făcut același lucru, iar potrivit documentelor oficiale, proiectele sunt motivate de deteriorarea mediului regional de securitate și de creșterea amenințărilor hibride și cibernetice, considerate în prezent printre principalele riscuri pentru securitatea națională și infrastructura critică a statului român.

SRI arată că, în actualul context geostrategic, consolidarea arhitecturii de securitate națională reprezintă o prioritate majoră, iar modernizarea capacităților tehnice este esențială atât pentru protejarea teritoriului național, cât și pentru respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

În cadrul Planului național de investiții SAFE pentru industria europeană de apărare, aprobat de CSAT și validat ulterior de Comisia Europeană, au fost incluse trei proiecte majore coordonate de SRI.

Cel mai important dintre acestea este proiectul „OCCULT – A.I. for defensive and proactive cyber capabilities”, evaluat la 200 de milioane de euro. Acesta vizează dezvoltarea unor capabilități bazate pe inteligență artificială pentru apărare cibernetică și pentru detectarea proactivă a amenințărilor informatice.

Un al doilea proiect, în valoare de 130 de milioane de euro, urmărește dezvoltarea unor capabilități mobile pentru furnizarea continuă de servicii digitale esențiale securizate în cazul unor crize militare sau atacuri asupra infrastructurii critice.

Al treilea proiect prevede achiziția de elicoptere H175, cu o valoare estimată la 132 de milioane de euro. Aceste aeronave ar urma să fie utilizate pentru misiuni operative, transport strategic și intervenții rapide în situații speciale.

Documentele arată că SRI, prin UM 0929 București, a început deja procedurile preliminare de analiză a pieței și de identificare a operatorilor economici care ar putea participa la viitoarele proceduri de atribuire.

În urma analizelor realizate de Grupul de Lucru interinstituțional pentru implementarea SAFE, propunerile privind furnizorii, valorile estimate și condițiile de cooperare au fost transmise către CSAT și avizate la nivelul Guvernului.

Conform legislației privind achizițiile în domeniul apărării și securității, pentru contractele care depășesc pragul de 100 de milioane de euro este necesară aprobarea prealabilă a Parlamentului.