Cheltuielile militare ale membrilor NATO au crescut cu 20% în 2025

Cheltuielile militare ale celor 32 de țări membre NATO au crescut cu 20% într-un an, potrivit unui raport publicat joi, relatează France24.

În 2025, cheltuielile militare ale celor 32 de țări membre NATO au crescut cu 20% față de 2024, conform raportului anual al Alianței publicat joi, 26 martie.

Anul trecut, Aliații "au investit în total 574 de miliarde de dolari în apărare, o creștere de 20% în termeni reali față de 2024", subliniază raportul. Și toți sunt acum peste obiectivul de a aloca cel puțin 2% din Produsul Intern Brut (PIB) cheltuielilor militare, un obiectiv stabilit în 2014 pentru 2024.

De atunci, sub presiunea lui Donald Trump, NATO a stabilit un nou obiectiv anul trecut la summitul de la Haga: 3,5% din PIB pentru cheltuieli militare până în 2035, împreună cu 1,5% pentru cheltuieli legate de securitate, adică un total de 5%.

Doar trei țări au atins obiectivul de 3,5% anul trecut: Polonia, Letonia și Lituania. Celălalt stat baltic, Estonia, s-a apropiat foarte mult, la fel ca și Norvegia.

Toate țările NATO și-au mărit cheltuielile militare anul trecut, dar trei au înregistrat o ușoară scădere a ponderii din PIB-ul lor alocată acestor cheltuieli. Statele Unite și-au redus cheltuielile militare de la 3,30% în 2024 la 3,19% anul trecut, Republica Cehă de la 2,07% la 2,01%, iar Ungaria de la 2,21% la 2,07%. Franța a rămas stabilă la 2,05% în 2025, față de 2,04% în anul precedent.

Spania, Portugalia, Canada și Belgia au atins aproape exact obiectivul de 2%.

"Mă aștept ca Aliații, la următorul summit NATO de la Ankara (în iulie), să demonstreze că sunt dedicați unei căi clare și credibile către 5%", a amintit secretarul general al NATO, Mark Rutte, în introducerea acestui raport.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA