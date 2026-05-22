NO COMMENTChestorul de poliție Drăgan acuză Recorder că n-a publicat integral ceva ce a publicat integral

11:39 actualizat: 12:11
Captură de la minutul 37:20 din investigația "Recorder Poliție aservită" - prezintă integral răspunsul MAI

Mare parte din conferința de presă organizată de o instituție a statului, IGPR (Inspectoratul General al Poliției) transmite reproșul că jurnaliștii Recorder nu au difuzat integral răspunsul MAI. A se vedea minutul 37:20 din investigația Recorder.

 

Vezi în filmul de mai jos răspunsul la minutul 37:20

Reacția jurnaliștilor Recorder 

 

Între „Justiție capturată” și „Poliție aservită”, două materiale Recorder publicate la distanță de câteva luni, nu e doar o asemănare semantică: pe parcursul documentării am descoperit aceleași metode, aceleași scopuri și aceleași personaje care, în loc să acționeze în interesul cetățeanului, acaparează părți din statul român și le pun în slujba unui grup restrâns aflat la putere. În sistemul de Justiție, judecătorii sunt ținuți sub control prin detașări și delegări. Acum, descoperim că în Poliție se folosește metoda împuternicirilor.


 

Transcrierea integrală a discuției chestorului de poliție Georgian Drăgan cu jurnaliștii Recorder

(vezi captura de la minutul 37:20 aici sau mai sus, în filmul Recorder, răspunsul MAI la minutul 37:20) UPDATE (23 mai) Recorder, despre campania de denigrare și reacția instituțiilor de forță, după publicarea investigațiilor "Justiție capturată" și "Poliție aservită" Chestorul ...
