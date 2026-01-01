Cine este Eugen Tomac, noul premier desemnat să formeze Guvernul

Europarlamentarul, șeful PMP și consilierul prezidențial, Eugen Tomac, a fost desemnat, marți, premier de către președintele Nicușor Dan.

Anterior desemnării, G4media scria că o firmă patronată de soacra lui Eugen Tomac a beneficiat în anul 2025 de fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În comunicarea oficială, la contactul firmei apar telefonul și e-mailul cumnatei lui Tomac, responsabilă la stat cu derularea altui proiect din PNRR. În cadrul firmei a lucrat și soția liderului PMP, Diana Postică, în prezent vice-consul în cadrul Ambasadei României la Bruxelles, unde își desfășoară activitatea și Parlamentul European (Detalii)

Eugen Tomac - cine este nou premier desemnat

Din octombrie 2025, Eugen Tomac este consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan. De asemenea, este un apropiat al fostului președinte, Traian Băsescu.

Eugen Tomac are 44 de ani și s-a născut în Babele, Ismail, Ucraina, este politician, istoric și jurnalist. Din 2019 este deputat european și a avut două mandate de deputat în Parlamentul României (2012-2019). Este președinte al Partidului Mișcarea Populară din 2022. A mai ocupat funcția în perioada 2015-2020.

Eugen Tomac a venit în România la vârsta de 17 ani prin programul de burse oferit de Guvernul României etnicilor români din jurul granițelor. A fost redactor al revistei de cultură istorică Magazin istoric, unde a publicat studii despre Basarabia și românii de peste hotare, dar și studii privind istoria Statelor Unite ale Americii. Eugen Tomac a fost profesor de istorie la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, instituție ce aparține de Ministerul Afacerilor Externe, unde studiază tineri din Albania, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, Serbia, Turkmenistan, Ucraina.

În perioada 2005-2008, Eugen Tomac a lucrat în cadrul Administrației Prezidențiale pe probleme legate de românii de pretutindeni. Odată cu învestirea Guvernului Emil Boc a fost numit în funcția de secretar de stat pentru românii de pretutindeni la Ministerul Afacerilor Externe. După înființarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni - DRP, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, la data de 29 decembrie 2009, Eugen Tomac a fost numit secretar de stat în guvernele Boc și Ungureanu.

După căderea Guvernului Ungureanu, Eugen Tomac a demisionat din funcția de secretar de stat. Printre cele mai importante realizări la DRP au fost simplificarea procedurii de redobândire a cetățeniei române pentru cetățenii Republicii Moldova, donația a peste un milion de cărți în limba română pentru bibliotecile și școlile din Republica Moldova, precum și reeditarea a aproape jumătate de milion de manuale de istorie a românilor pentru instituțiile de învățământ de peste Prut. La data de 18 mai 2012, Eugen Tomac a fost numit în funcția de consilier de stat la Departamentul Relații Internaționale și Politici Europene din cadrul Administrației Prezidențiale.

A studiat la Facultatea de Istorie, Universitatea din București (1999-2003), și a susținut licența pe tema „Basarabia, provincie românească la periferia URSS”. De asemenea are un master susținut în cadrul aceleiași facultăți pe tema „Mecanisme de deznaționalizare în URSS”.