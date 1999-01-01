Ciprul vrea să intre în NATO, dar Turcia rămâne principalul obstacol în calea aderării

Tensiunile geopolitice din estul Mediteranei și instabilitatea prelungită din Orientul Mijlociu aduc în prim-plan rolul Republicii Cipru ca factor critic de securitate în regiune.

Ciprul privește cu interes către NATO, dar calea spre aderare rămâne complicată din cauza opoziției Turciei. Într-un interviu acordat Euronews, ministrul cipriot al Apărării, Vassilis Palmas, a explicat că problema aderării la Alianța Nord-Atlantică rămâne o perspectivă deschisă, dar puternic influențată de dinamica geopolitică a regiunii.

În ceea ce privește contextul geopolitic, Palmas a făcut referire la amenințările la adresa bazelor britanice de pe insulă, subliniind că apărarea aeriană și securitatea generală a țării sunt la un nivel ridicat, protecția cetățenilor și a infrastructurii critice rămânând prioritatea principală a guvernului.

Potrivit lui Palmas, există o voință politică evidentă de a lua în considerare aderarea la NATO, dar poziția Ankarei reprezintă în prezent principalul obstacol. "Există un motiv foarte serios, care constituie un impediment puternic în calea aderării Ciprului la Alianță. Acest obstacol este însăși Turcia, care refuză să permită Ciprului să devină stat membru NATO", a declarat ministrul.

Din acest motiv, Nicosia menține o abordare prudentă a problemei. "Cererea de aderare este o problemă pe care o vom aborda atunci când și în cazul în care contextul ne va permite să avem o perspectivă reală a unui rezultat pozitiv", a explicat Palmas, subliniind că orice pas formal va trebui evaluat cu atenție din punct de vedere diplomatic.

Poziția Turciei se încadrează în contextul mai larg al diviziunii istorice a insulei. Palmas a reamintit că partea de nord a Republicii Cipru se află sub ocupație turcă de peste o jumătate de secol, o situație care continuă să aibă impact asupra echilibrului politic și de securitate din regiune.Ministrul cipriot a comentat, de asemenea, prezența recentă a avioanelor de vânătoare turcești F-16 în teritoriile ocupate din nordul insulei, numind-o parte a unei strategii care se încadrează în ceea ce a descris ca fiind un context de "ilegalitate permanentă". Potrivit lui Palmas, aceste acțiuni demonstrează cum tensiunile rămân ridicate și fac problema securității în zonă și mai delicată.

În același timp, Ciprul continuă să consolideze cooperarea cu partenerii europeni și internaționali, pe care îi consideră un element cheie pentru stabilitatea în Mediterana de Est. Palmas a evidențiat în special sprijinul politic și militar al unor țări precum Franța și Grecia, a căror prezență pe insulă reprezintă, în opinia sa, un semn concret de solidaritate europeană.

"A fost o acțiune cu un mare simbolism politic, dar și de o mare importanță practică", a declarat ministrul cipriot, subliniind cât de crucială este coordonarea dintre aliați într-un context regional din ce în ce mai complex.

Între timp, Republica Cipru continuă să investească în consolidarea capacităților sale de apărare și în protejarea infrastructurii strategice. Obiectivul, a reiterat Palmas, este de a garanta siguranța cetățenilor săi și de a contribui la stabilitatea întregii Mediterane de Est, menținând în același timp perspectiva unei viitoare apropieri de NATO, atunci când condițiile politice o vor permite.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA