Comisia Europeană a aprobat acordul de finanțare pentru România în cadrul SAFE

Prin acest acord, România va beneficia de o finanțare în valoare de 16,6 miliarde de euro, fiind al doilea principal beneficiar al programului SAFE, după Polonia.

Ministerul Apărării a salutat joi seara aprobarea de către Comisia Europeană a acordului de finanțare pentru România în cadrul Programului SAFE („Acțiunea pentru Securitatea Europei”), inițiativă dedicată consolidării capacității de apărare a statelor membre ale Uniunii Europene, și așteaptǎ ratificarea acestui acord de cǎtre Parlament, pentru a putea încheia contractele.

Cele 16,6 miliarde de euro vor contribui semnificativ la dezvoltarea industriei naționale de apărare, la accelerarea procesului de modernizare și înzestrare a Armatei României și la creșterea rezilienței societății în fața amenințărilor emergente și a provocărilor actualului context de securitate.

Ministerul Apărării Naționale consideră că programul SAFE reprezintă ”o oportunitate strategică pentru consolidarea capacităților defensive ale României și pentru întărirea cooperării industriale și tehnologice europene în domeniul apărării”.

În cadrul Programului SAFE, Ministerul Apărării va derula 21 de proiecte de înzestrare, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 miliarde de euro, în perioada 2026–2030. Dintre acestea, 10 proiecte vor fi realizate prin achiziții comune cu alte state participante, iar 11 prin achiziții individuale ale statului român.

”O componentă importantă a programului este reprezentată de dezvoltarea capabilităților de apărare aeriană și de contracarare a amenințărilor aeriene emergente, inclusiv prin achiziția și integrarea de sisteme moderne de apărare antiaeriană, tehnologii anti-dronă și soluții destinate protejării infrastructurii critice și a populației”, potrivit unui comunicat MApN.

SAFE, la mâna CCR

Situația programului e însă incertă, după ce Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență privind SAFE.

"Încălcarea obligației constituționale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ și nerespectarea interdicției constituționale privind emiterea ordonanțelor de către un Guvern demis” este unul dintre motivele de neconstituționalitate, potrivit unui comunicat al AvocatuluiPoporului.

"Nerespectarea ordinii de sesizare a camerelor prevăzută de art. 75 din legea fundamentală", este un altmotiv.

Și șeful Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, a depus la CCR o cerere de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională pe tema OUG care vizează programul SAFE.



Potrivit lui Sorin Grindeanu, o problemă o constituie "adoptarea și transmiterea spre publicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moțiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituție, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată".

"Sunt acțiuni de imagine pe care le derulează PSD în aceste zile, ca să își acopere neputința de a veni cu soluție, după ce au generat căderea guvernului, o acțiune iresponsabilă care nu face bine României. Când faci un astfel de lucru, trebuie să vii cu o soluție. Ca să acopere această lipsă de soluție, fac această gălăgie", a reacționat premierul Ilie Bolojan.









