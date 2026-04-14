Comisia Europeană adoptă o aplicație pentru verificarea vârstei utilizatorilor online

"Părinții trebuie să își crească/educe copiii, nu platformele", a spus von der Leyen, anunțând aplicația de verificare a vârstei. La fel cum îi ferim în off-line de băuturi alcoolice, trebuie să-i protejăm pe copii și în mediul online.

Comisia Europeană a anunțat astăzi o nouă aplicație destinată verificării vârstei în mediul online, într-un demers care vizează întărirea protecției minorilor pe internet. Măsura se înscrie în cadrul mai larg al implementării Digital Services Act, legislația europeană care impune reguli mai stricte platformelor digitale.

Potrivit oficialilor europeni, aplicația va permite utilizatorilor să demonstreze că au peste o anumită vârstă fără a dezvălui informații personale sensibile, mizând pe tehnologii care protejează identitatea și datele utilizatorilor.

Instrumentul ar urma să fie utilizat în special pentru restricționarea accesului minorilor la conținut considerat nepotrivit.

Decizia vine pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de siguranța copiilor în mediul digital și de responsabilitatea platformelor de a preveni expunerea la materiale nocive. În același timp, inițiativa deschide o dezbatere privind echilibrul dintre protecția utilizatorilor și respectarea dreptului la viață privată.