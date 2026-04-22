Comisia JURI a Parlamentului European a votat pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă

Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European a votat joi pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, la solicitarea Parchetului General. Urmează votul în plen.

Parchetul General din România a lansat anul trecut acțiunea penală împotriva liderei SOS, pe care o acuză de 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat în octombrie 2025 că autoritățile române i-au adresat o cerere privind ridicarea imunității parlamentare pentru eurodeputata Diana Șoșoacă:

"Autoritățile competente din România mi-au adresat către o cerere pentru ridicarea imunității doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă".

Șoșoacă a declarat atunci că solicitarea de ridicare a imunității reprezintă "o tentativă de execuție politică".

În cazul în care imunitatea îi va fi ridicată de plen, Diana Șoșoacă va putea fi anchetată în România. Cel mai probabil votul în plenul PE va avea loc săptămâna viitoare.

