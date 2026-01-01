Conferința MApN s-a încheiat brusc, după ce reporterii au întrebat de limitările legale

09:49 actualizat: 09:55
FOTO: MApN
Întrebați de limitările legislative pe care le-au invocat, oficialii MApN au încheiat rapid conferința de presă, explicând că suntem în stare de pace.

Oficial MApN: Suntem în stare de pace, sunt două țări în conflict la granița cu România, sunt două situații similare și trebuie să înțelegem diferența dintre statutul nostru, de stat membru NATO, și statutul de conflict de la granița cu Ucraina. Modificările legislative trebuie actualizate în acord cu evoluția tehnologică. Procedurile nostre sunt adaptate și încercăm în fiecare zi să aducem elemente noi și să integrăm în sistem.

Reporter: E război de patru ani și jumătate și noi discutăm despre limitări legislative. Nu e prea mult ... după ce au fost date nenumărate asigurări de la președinte în jos, conform cărora putem să distrugem dronele?

Oficial MApN: Reiau discuția cu cele două state care sunt în conflict. Ideea e să tragi pe teritoriul statului român, ca să nu tragi în teritoriul altui stat, există riscul să poți să interpretezi acest lucru. 

Reporter: După patru ani nu am găsit o soluție? Un acord?

Oficial MApN: Decizia NATO în acest sens e să nu angajăm în afara spațiului aerian național. E o decizie NATO. Activitatea a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare!

