Consiliul UE: Regulile secretului profesional se referă și la Szijjarto

Funcționarii UE nu pot divulga informații care intră sub incidența obligației de secret profesional nici măcar după încetarea relației de serviciu.

Potrivit răspunsului oficial al Consiliului Uniunii Europene, respectiv organismul care coordonează reuniunile miniștrilor statelor membre, reuniunile sunt supuse regulilor secretului profesional. Răspunzând la întrebarea adresată de ziarul Népszava, Consiliul și-a exprimat îngrijorarea profundă din cauza informației, potrivit căreia un membru al consiliului ar fi transmis conținutul discuțiilor, care au avut loc cu ușile închise în consiliu la nivel ministerial, unor reprezentanți ai unei puteri străine.

Washington Post a scris încă de la sfârșitul acestei săptămâni că ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, îl suna pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în pauzele ședințelor Consiliului Afaceri Externe pentru a-l informa despre cele discutate acolo.

Un membru al Consiliului a atras atenția asupra faptului că procedurile Consiliului sunt supuse regulilor prevăzute în articolul 339 din Tratatul UE: funcționarii Uniunii Europene nu pot divulga informațiile care intră sub incidența obligației de secret profesional, nici după încetarea relației lor de serviciu.

"Reuniunile Consiliului sunt supuse obligației de păstrare a secretului profesional, cu excepția cazului în care Consiliul decide altfel, de exemplu atunci când deliberările sau documentele sunt făcute publice. Această obligație de păstrare a secretului profesional este expresia principiilor cooperării loiale și a încrederii reciproce, care sunt obligatorii pentru toate statele membre și care sunt fundamentale pentru activitatea Uniunii Europene și a instituțiilor sale", a scris Consiliul în răspunsul său oficial, subliniind: Consiliul asigură statelor membre acces în mod unitar la diverse documente și materiale, ceea ce înseamnă că Ungaria nu poate fi exclusă dintr-un proces.

În Consiliu UE sunt mai multe niveluri de clasificare în procesele de lucru, printre care informații strict secrete, secrete, confidențiale sau restricționate. Conform evaluărilor anterioare, informațiile din cadrul ședințelor Consiliului pot fi cel puțin "confidențiale". Conform definiției oficiale ale acestora, divulgarea lor neautorizată "ar putea dăuna intereselor esențiale ale UE sau ale unuia sau mai multor state membre".

În cursul activității Consiliului, sunt produse o serie de documente scrise care nu se încadrează în aceste categorii și au o distribuție restricționată. Acestea nu sunt publice, dar sunt totuși supuse obligației de secret profesional.

Consiliul Afaceri Externe se întrunește aproximativ o dată pe lună, unde miniștrii de externe ai statelor membre decid asupra unei serii de chestiuni, de exemplu, aceasta este și etapa finală a adoptării pachetelor de sancțiuni. Aceste reuniuni sunt prezidate de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas. În domeniul afacerilor externe, unanimitatea între statele membre este necesară în majoritatea chestiunilor, dar acolo unde aceasta nu este o condiție (cum ar fi chestiunile comerciale), Consiliul încearcă întotdeauna să obțină un consens absolut.Szijjártó comunică contradictoriu pe această temă.

Pe platforma X, ministrul ungar de externe a numit postarea premierului polonez Donald Tusk drept o minciună și o știre falsă, în care Tusk a spus că este o rușine că Szijjártó informează în mod sistematic Moscova. Însă, la întrebarea Telexul, ministrul de externe a vorbit râzând despre faptul că - în opinia sa - consultarea cu ceilalți face parte din diplomație. "De obicei, mă consult cu toți partenerii noștri importanți care sunt afectați de deciziile luate acolo", a spus Szijjártó.

După cum a scris și ziarul Népszava, Comisia Europeană a declarat luni că se așteaptă ca Szijjártó să clarifice informațiile.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA