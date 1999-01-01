CSAT discută miercuri despre dislocarea unor capabilități militare pe teritoriul României

Președintele Nicușor Dan a convocat miercuri o ședință CSAT în cadrul căreia se va analiza dislocarea temporară pe teritoriul României a unor capabilități militare. Solicitarea a fost făcută de SUA în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Statele Unite ale Americii vor să trimită avioane de luptă și militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, în contextul războiului cu Iranul, potrivit unor informații pe surse publicate de mai multe instituții mass-media, printre care Digi24.

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării va avea loc miercuri, 11 martie 2026, la ora 9:30, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței se mai află situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România, precum și evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România.

Solicitarea privind dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă pe teritoriul României ar veni din partea Pentagonului. Acestea ar urma să fie dislocate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Solicitarea ar avea legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu.

Baza Mihail Kogălniceanu a fost folosită și în vara anului 2025, în timpul unui conflict între Israel și Iran.

