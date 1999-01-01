Dan a discutat cu liderii europeni despre măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei

Dialogul a avut loc marți seara în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state ”Prietenii Competitivității”.

Întâlnirea a fost ”foarte utilă” din perspectiva coordonării pozițiilor în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026, a scris președintele Nicușor Dan pe Facebook.



Principalul subiect abordat a fost cel legat de prețurile la energie si impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene și de stimulare a industriei, agravat recent de creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu.



”Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei și cetățenilor și să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanți”, a precizat Dan.



În cadrul întâlnirii s-a stabilit că trebuie făcută o analiză a modului în care vor fi abordate sectorul energetic pe termen mediu și lung, care să vizeze ”valorificarea rolului resurselor proprii și revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european”.

